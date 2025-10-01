Wie zukunftssicher ist Deutschland?: Kann sich Deutschland die Energiewende noch leisten?

Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien ist Deutschland inzwischen weite gekommen. Doch der Blick auf die Zukunft der Stromversorgung zeigt, dass viele Probleme lange verdrängt wurden.
„Energiewende“ ist für manche zum Reizwort, für andere zum Kampfbegriff der Klimabewegung geworden. Tatsächlich taucht das Wort schon seit Jahrzehnten in politischen Diskussionen auf. Das Freiburger Öko-Institut skizzierte 1980 in einer Studie mit dem Titel „Energie-Wende: Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“ den Weg weg von Atomkraft und fossilen Energien. Eine damals fast schon revolutionäre Idee.