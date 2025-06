Wie zu James Bond-Zeiten: Daniel Craig zeigt sich stilvoll bei Gala in London

Daniel Craig zeigt sich stilvoll bei Gala in London

1 Daniel Craig hat nichts von seiner coolen Eleganz eingebüßt. Foto: Dave Benett/Getty Images

Elegant wie eh und je: Daniel Craig begeisterte bei der Jubiläumsgala der Tate Modern in London mit seinem unverwechselbaren Stil. Während der einstige "James Bond"-Star stilsicher über den roten Teppich schritt, wurde bekannt, wer den nächsten 007-Film inszenieren wird.











Bei der 25. Jubiläumsgala der Tate Modern in London am Mittwochabend bewies Daniel Craig (57) einmal mehr seinen tadellosen Stil. In einem cremefarbenen, zweireihigem Smoking mit passender Krawatte und einer orange-getönten Brille posierte der ehemalige "James Bond"-Darsteller für die Fotografen.