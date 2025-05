Wie wohnen Autos?: Autoträume in ambitionierter Architektur in Stuttgart

Autoträume in ambitionierter Architektur in Stuttgart

Das Autohaus mit Gummibaum und Luftballon hat ausgedient. Porsche, BMW oder BYD inszenieren ihre Marken mittlerweile in besten Innenstadtlagen, umgeben von auffälliger Architektur.











Der letzte Besuch in einem Autohaus ist in mittelguter Erinnerung. Das Filialnetz der gewünschten Marke ist leider dünn gesät, also fährt man an einem Samstagvormittag weit raus aus der Stadt, um in einem Gewerbegebiet in der schlecht ausgeleuchteten Verkaufshalle mit Werkstattatmosphäre zum vereinbarten Termin wartend Prospekte mit den aktuellen Frühjahrsangeboten durchzublättern.