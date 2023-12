Wie weit ist die Sanierung in Stuttgart?: Metropol soll „zu einem der schönsten Kinos“ werden

4 Im oberen und kleineren Kinosaal des Metropols hat man die historische Lichtkuppel bereits gesehen. Es gibt noch eine zweite, die über dem größeren Saal nun freigelegt wird. Foto:/Lichtgut/Achim Zweygarth

Der neue Metropol-Chef Heinz Lochmann hat große Pläne: Auch die zweite Lichtkuppel im historischen Theatersaal lässt er freilegen. In Zusammenarbeit mit Denkmalschützern soll „eines der schönsten Kinos in Deutschland“ entstehen. Wann startet das Metropol?











Um das Metropol-Kino ist zwei Jahre lang heftig gekämpft worden. Jetzt braucht auch der Umbau ein bisschen länger Zeit als zunächst geplant. Nur so lassen sich die hohen Ansprüche des neuen Mieters Heinz Lochmann und der Denkmalschützer erfüllen. Will der neue Mieter Stuttgarts schönstes Kino schaffen? „Das zumindest haben wir vor“, sagt der Chef der Lochmann Filmtheaterbetriebe mit Sitz in Rudersberg unserer Redaktion, „wenn wir nicht sogar eines der schönsten Kinos von Deutschland mitten in Stuttgart eröffnen werden.“