Dienstag, 04. März 2025: Wie warm wird es heute?

1 Der Frühling kommt. Foto: Yasonya / shutterstock.com

Am Dienstag wird es in ganz Deutschland überwiegend sonnig und frühlingshaft mild. Ein Hochdruckgebiet bestimmt weiterhin das Wetter, sodass sich vielerorts die Sonne gegen letzte Nebel- oder Hochnebelfelder durchsetzt. Die Temperaturen steigen je nach Region auf 7 bis 14 Grad. Besonders mild wird es im Südwesten, etwa in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, wo örtlich bis zu 14 Grad möglich sind. An den Küsten und auf den Inseln bleibt es mit 7 bis 9 Grad etwas kühler.