Wie vor 20 Jahren: Bäckerei Lutz aus Ludwigsburg verkauft Brezeln für 65 Cent

Die Bäckerei Lutz möchte, dass sich möglichst viele Menschen handwerkliche Backwaren leisten können – und reagiert mit Preisen wie vor 20 Jahren auf die finanzielle Lage vieler Kunden.

Eine Brezel für 65 Cent oder ein Sauerteigbrot für 2,50 Euro – mit solchen Preisen sorgt die Bäckerei Lutz aus Ludwigsburg derzeit für Aufmerksamkeit. Hinter der Aktion steckt jedoch nicht nur ein Werbegag, sondern laut Geschäftsführer Florian Lutz vor allem eine soziale Idee. Handwerklich hergestellte Backwaren sollen für möglichst viele Menschen bezahlbar bleiben.

„Wir alle fahren an die Tankstellen und sehen die hohen Preise, auch unsere Kunden müssen sich damit beschäftigen“, so Lutz. In den Filialen im Kreis Ludwigsburg spüre man zunehmend, dass Kunden an ihre finanziellen Grenzen kommen. „Viele würden gerne kaufen, können es sich aber nicht mehr leisten“, erklärt der Bäckermeister. Gleichzeitig beobachte er steigende Verkaufszahlen in seiner ReBäck-Filiale, die Backwaren vom Vortag zum halben Preis verkauft. „Alles ist extrem teuer geworden. Auch Handwerksbackwaren sind aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise, Energie- und Personalkosten davon nicht verschont geblieben.“

Jeweils zwei Artikel werden zwei Monate lang reduziert

Lutz stellte sich deshalb die Frage, was er tun kann, damit möglichst viele Menschen Zugang zu guten Backwaren haben. Das gesamte Sortiment auf Niedrigpreise umzustellen, komme nicht infrage. „Das ist auch nicht unser Anspruch“, sagt er. Stattdessen stellte er ein kleines Sortiment aus beliebten Artikeln zusammen, die er zum reduzierten Preis anbietet. „Wir waren erst bei mehr Artikeln, das war aber wirtschaftlich schwierig“, berichtet Lutz. Außerdem habe er die Aktion längerfristig gestalten wollen. „Wenn das nur einen Monat läuft, wäre das nicht nachhaltig.“

So hat sich die Bäckerei dafür entschieden, jeweils zwei Artikel zwei Monate lang zum Preis wie vor 20 Jahren anzubieten. „Im Mai und Juni gibt es die Brezel für 65 Cent und das 500-Gramm-Weizenmischsauerteigbrot für 2,50 Euro“, so Lutz. Die Aktion soll bis Ende des Jahres fortgeführt werden. Welche Artikel dann im Juli und August reduziert werden, bleibt noch ein Geheimnis. Klar ist aber, dass es sich um Produkte handeln wird, die bei den Kunden beliebt sind.

Die Produkte haben die gleiche Qualität wie immer

Was ihm besonders wichtig ist: „Es sind die gleichen Produkte, gleiche Größe, gleiche Rohstoffe, gleiche Qualität wie immer“, betont der Bäckermeister. Man habe sich bewusst für sogenannte „A-Artikel“ entschieden, also besonders gefragte Produkte aus dem Sortiment.

Nach eigenen Angaben wurde die Aktion genau kalkuliert. „Wir haben 100 Produkte im Sortiment, davon reduzieren wir zwei, also zwei Prozent“, erklärt Lutz. Er habe den Wunsch, dass Kunden bei einzelnen Produkten Geld sparen und sich dadurch vielleicht zusätzlich andere handwerkliche Backwaren leisten können. „Dass jemand sagen kann: Ich habe fünf Brezeln gekauft und Geld gespart, jetzt kann ich mir auch noch ein handwerkliches Brot leisten.“

Die Resonanz sei bislang äußerst positiv. „Die Kunden sind super begeistert“, berichtet Lutz. Neben vielen Stammkunden sehe man auch zahlreiche neue Gesichter in den Filialen, die inzwischen regelmäßig kommen würden.