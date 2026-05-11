Wie vor 20 Jahren: Bäckerei Lutz aus Ludwigsburg verkauft Brezeln für 65 Cent

Die Bäckerei Lutz möchte, dass sich möglichst viele Menschen handwerkliche Backwaren leisten können – und reagiert mit Preisen wie vor 20 Jahren auf die finanzielle Lage vieler Kunden.
Eine Brezel für 65 Cent oder ein Sauerteigbrot für 2,50 Euro – mit solchen Preisen sorgt die Bäckerei Lutz aus Ludwigsburg derzeit für Aufmerksamkeit. Hinter der Aktion steckt jedoch nicht nur ein Werbegag, sondern laut Geschäftsführer Florian Lutz vor allem eine soziale Idee. Handwerklich hergestellte Backwaren sollen für möglichst viele Menschen bezahlbar bleiben.