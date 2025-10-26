Wie viel wiegt Ricarda Lang jetzt?

Die frühere grüne Bundesvorsitzende Ricarda Lang ist mitunter zum Opfer von „Fat Shaming“ geworden und musste sich für Ihr Äußeres Beschimpfungen anhören. Warum geht sie nun mit dem Thema Gewicht an die Öffentlichkeit – und wie viel hat sie abgespeckt?

Ricarda Lang, Mitglied des Bundestages (MdB) und Ex-Vorsitzende der Grünen, hat sich erstmals öffentlich zu ihrem Gewichtsverlust geäußert und dabei einen Einblick in die persönlichen und gesellschaftlichen Dimensionen des Themas gegeben. In einem ausführlichen Interview mit dem ZEITmagazin (Paywall) bricht sie ihr langes Schweigen zu diesem Sujet und erklärt ihre Beweggründe.

„Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt darüber sprechen möchte“, erklärt Lang zu Beginn des Gesprächs. In den vergangenen Jahren hatte sie bewusst vermieden, Interviews zu ihrem Äußeren oder Gewicht zu geben, obwohl diese Themen ihr häufig von außen aufgedrängt wurden. Nun aber möchte sie selbst die Deutungshoheit über ihre Geschichte übernehmen.

Gewicht von Ricarda Lang: „Abnehmen ist echt harte Arbeit“

Lang betont, dass ihr Entschluss abzunehmen eine sehr persönliche Entscheidung war, die sie aus gesundheitlichen Gründen getroffen hat. Sie widerspricht damit Spekulationen, die ihren Gewichtsverlust mit dem massiven Hass und den Anfeindungen in Verbindung bringen, denen sie besonders in sozialen Medien ausgesetzt war. „Abnehmen ist echt harte Arbeit“, gibt sie offen zu und kritisiert damit auch indirekt aktuelle Trends, die Gewichtsverlust als einfachen Lifestyle-Wandel darstellen.

Bemerkenswert ist ihre klare Haltung zu Ernährungstipps: „Ich will da keine Tipps geben“, stellt sie fest und erinnert an frühere Zeiten, als ihr fälschlicherweise unterstellt wurde, Ernährungsratschläge zu geben, nur weil sie sich in ihrer politischen Funktion zum Thema Süßigkeitenwerbung für Kinder geäußert hatte. „Das ist nicht meine Rolle als Politikerin“, stellt sie klar.

Ricarda Lang im Porträt

Geboren am 17. Januar 1994 in Filderstadt

2022-2024 Bundesvorsitzende der Grünen (gemeinsam mit Omid Nouripour)

Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Heidelberg (ohne Abschluss)

Vor ihrer politischen Karriere als Sozialberaterin tätig

Politische Schwerpunkte: Sozialpolitik, Gleichstellung, Klimaschutz

2012 Eintritt bei den Grünen, 2012-2019 aktiv bei der Grünen Jugend

2019-2022 stv. Bundesvorsitzende der Grünen

Seit 2021 MdB

Wahlkreis 269 (Backnang/Schwäbisch Gmünd)

Platz zwei auf der Landesliste BW bei der Bundestagswahl 2025

War eine der jüngsten Parteivorsitzenden in der BRD-Geschichte

Kämpft für feministische Positionen und Geschlechtergerechtigkeit

erklärtermaßen bisexuell, Hochzeit 2024 mit Florian Wilsch (31)

Ricarda Lang für mehr „Body-Positivity“

In dem Gespräch mit dem „ZEITMagazin“ reflektiert Lang auch über die Auswirkungen ihres Gewichtsverlusts auf andere Menschen, insbesondere auf Frauen. Sie zieht dabei Parallelen zu prominenten Persönlichkeiten wie Sängerin Adele, deren Gewichtsverlust ebenfalls diskutiert wurde. „Das sind oft Leute, die dir ein Gefühl geben, du bist gut so, wie du aussiehst“, erklärt sie und spricht damit die zweischneidige Rolle von Vorbildern in der „Body-Positivity-Bewegung“ an.

„Wenn es einfach ein bisschen normal wäre, die Körper von anderen nicht zu kommentieren und niemandem reinzureden, würden sich mehr Leute mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen“, meint Lang.

Wie viel wiegt Ricarda Lang?

Ricarda Lang plädiert für einen entspannteren gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Körper und Gewicht. „Eigentlich müsste das Ziel sein – und das ist in der Gesellschaft, in der wir leben, verdammt schwer – einen entspannteren Umgang mit diesem Thema zu finden.“

In einem Punkt scheint es mit dem entspannten Umgang bei der Abgeordneten dann aber doch nicht so weit her zu sein: Denn weder über ihr aktuelles Gewicht noch über ihren Body Mass Index (BMI) oder die Zahl ihrer Kilos, die sie abgespeckt hat, ist offiziell etwas bekannt.

Im Interview ist die Frage entweder nicht beantwortet oder gar nicht gestellt worden. Warum das der Fall ist, lassen Langs Gesprächspartnerinnen Elisabeth Raether und Emilia Smechowski dabei offen. Zumindest eine Anmerkung wäre es vielleicht wert gewesen.

Wie viel hat Ricarda Lang abgenommen?

Dabei bräuchte sich Ricarda Lang mit ihrer Diät-Leistung nicht zu verstecken. Und auch gesundheitlich interessiert die Zahl der Pfunde durchaus: Optisch geschätzt dürften es gut und gerne um die zehn Kilo oder mehr sein, um die die Politikerin nun erleichtert ist.

Zu einem rundum gelungenen neuen Image mit mehr Offenheit und Transparenz könnte es auch gehören, diese Neugier der Wählerinnen und Wähler zu befriedigen – wenn man als Polit-Promi mit dem Thema Gewicht denn überhaupt in die Medien gehen will.

Anmerkung der Redaktion: Im Oktober 2025 ist bekannt geworden, dass Ricarda Lang 40 Kilo abgenommen hat. Weitere 10 sollen ebenfalls runter, sagte sie der "Bild". Wieviel sie inzwischen wiegt, bliebt unklar. Allerdings ist die Tendenz sinkend. Sie müsse sich deswegen alle paar Wochen neue Klamotten kaufen, erklärte sie dem Springer-Medium.