Wie viel Mikroplastik entsteht beim Mountainbike-Radeln?

Katalysatoren für Tumore Mikroplastik kann Ausbreitung von Krebszellen fördern

Winzige Plastikteilchen, die beim Trinken, Essen und Atmen in den Körper gelangen, werden einer Studie zufolge in Krebszellen nicht abgebaut wie sonst alle Fremdkörper. Das Mikroplastik gelangt mit der Teilung in die Tochterzellen, haben Forscher herausgefunden. Dies kann sogar die Entstehung und das Wachstum von Krebszellen fördern.