Eine Mücke kann zwischen 2,5 und 5 Mikroliter Blut trinken. Ein Mikroliter entspricht einem Millionstel eines Liters, also 0,000001 L. Für uns Menschen mag das eine verschwindend geringe Menge sein, doch für eine Mücke kann es das Doppelte bis Dreifache ihres Gewichts darstellen.

Könnten uns Mücken leersaugen?

Ein Mensch hat im Durchschnitt zwischen 4,5 und 5,5 Liter Blut im Körper. Angenommen, eine Mücke saugt exakt 5 Mikroliter mit jedem Biss. Bei einem Blutvolumen von 5,5 Liter müsste die Mücke also 1,1 Millionen Mal zustechen, bis der Körper leer wäre. Oder anders gesagt: 1,1 Millionen Mücken müssten jeweils einmal zustechen. Allerdings würde der menschliche Körper schon viel früher in Gefahr geraten. Denn ab circa 1 Liter Blutverlust kann es laut dem Deutschen Roten Kreuz bereits lebensgefährlich werden.

Merkt man den Blutverlust?

Der menschliche Körper bildet im Monat etwa einen Liter Blut. Den Verlust von einer Menge von 0,000005 Liter nimmt man also nicht wahr. Dafür allerdings die juckenden Einstichstellen, die sich entzünden können. In seltenen Fällen kann es nach einem Insektenstich zu einer Blutvergiftung kommen. Grund dafür sind Keime, die über die Einstichstelle ins Blut gelangen. Die Keime können entweder über das Insekt oder aber nachträglich beim Kratzen in die Wunde eindringen.