Arbeiten trotz Krebserkrankung – das muss kein Widerspruch sein. Ein Kantinenkoch bei Bosch erzählt, wie ihn sein Arbeitgeber während der Behandlung unterstützt hat.

Uwe Kazenmaier ist 57 Jahre alt, als Kantinenkoch bei der Firma Bosch beschäftigt – und chronisch krebskrank. „Ja, das funktioniert“, sagt der sportliche Mann und lacht. Vor wenigen Tagen hat er seine Wiedereingliederung beendet und arbeitet nun sieben Stunden am Tag in der Kantine der Bosch Zentrale auf der Stuttgarter Schillerhöhe. In der Großküche bis zu 700 Essen pro Tag zubereiten, austeilen, Menüpläne erstellen und Einkäufe managen – das sei ganz schön anstrengend. Aber die Arbeit bedeute ihm unheimlich viel. „Und ich bin froh, dass ich von meinem Team so unterstützt werde, dass mir diese Rückkehr ermöglicht worden ist.“

Arbeiten trotz Krebserkrankung. Ein Widerspruch ist das schon lange nicht mehr. Schließlich sind von den rund 500 000 Bundesbürgern, die pro Jahr die Diagnose Krebs erhalten, knapp ein Drittel noch unter 67 Jahre und damit im erwerbsfähigen Alter. Ein Großteil der Krebserkrankungen ist auch heilbar oder kann zumindest in einen chronischen Zustand gebracht werden. Allerdings erfordert dies eine intensive und oft langwierige Behandlung, deren Dauer nicht immer von vorneherein klar festgelegt werden kann. Das kann nicht selten in der Arbeitswelt zu einem großen Problem werden, bestätigt Dr. Vera Stich-Kreitner, Sprecherin des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte.

Berufliche Sorgen stressen mehr als der Krebs selbst

„Da haben wir auf der einen Seite die Arbeitgeber, die erst einmal einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin weniger haben und den Ausfall stemmen müssen“, sagt die Arbeitsmedizinerin. Gleichzeitig haben die Erkrankten neben den Sorgen um ihre Gesundheit auch mit privatwirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Für Menschen, die vor der Erkrankung mitten im Berufsleben gestanden haben, kann eine lange Ausfallzeit existenzbedrohend sein. Das hat Folgen für die Psyche: Studien zeigen, dass die beruflich-finanziellen Sorgen den Patienten stärker zu schaffen machen als typische Probleme wie Tumorangst und körperliche Belastungen.

So war es auch bei Uwe Kazenmaier. „Ich hatte erst einmal keinen Ahnung, wie es weitergehen sollte.“ Da war zunächst die Diagnose Lungenkrebs, die den sportlichen und drahtigen Mann im Frühsommer 2025 den Boden unter den Füßen weggezogen hat. „Ich hatte Schmerzen in der Schulter und war überzeugt davon, ich hätte es beim Klettern und beim Radfahren übertrieben.“ Als die Hausärztin den Verdacht auf Krebs äußerte, der sich dann bei einer weiteren Untersuchung in der Klinik bestätigte, brach alles auf ihn herein: die Angst vor der Erkrankung und der Therapie sowie die Frage, ob er jemals wieder arbeiten könne. „Ich saß zuhause und war verzweifelt“, sagt Kazenmaier.

Stuttgarter Firmen bieten volle Unterstützung bei Krebs

Grundsätzlich ist es vor allem eine persönliche Entscheidung, ob man am Arbeitsplatz über die Krebserkrankung spricht. Psychoonkologen und Fachleute für rechtliche Fragen empfehlen, diese Entscheidung von der Situation und vom jeweiligen Vertrauensverhältnis abhängig zu machen. Kazenmaier ging offen mit der Diagnose um – und wurde positiv überrascht: „Ich bekam sofort die volle Unterstützung von meinem Arbeitgeber zugesichert.“

Sofort wurde er in das Mitarbeiterprogramm „OncoCure“ aufgenommen – ein Angebot der Gesundheitsförderung, das die Firma Bosch vor rund zehn Jahren für ihre deutschlandweit Beschäftigten entwickelt hat. „Es geht darum, dafür zu sorgen, dass an Krebs erkrankte Mitarbeiter die bestmöglichste medizinische Versorgung und auch arbeitsrechtliche Unterstützung erhalten“, sagt Falko Papenfuss, Leitender Werksarzt der Robert Bosch GmbH.

Kooperation mit dem Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart

So wird den Mitarbeitern im Rahmen von „OncoCure“ eine unabhängige Zweitmeinung zu vorhandenen Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten angeboten. In geeigneten Fällen beinhaltet die Unterstützung auch eine Genanalyse, um die Behandlung individuell abzustimmen. So kann zum einen die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Medikamenten abgeschätzt werden. Zum anderen kann durch die Genanalyse des Tumorgewebes zusätzlich der Einsatz neuer Medikamente und ein möglicher Einschluss in klinische Studien geprüft werden. Diese Maßnahmen erfolgen für alle Beschäftigten im Robert Bosch Krankenhaus (RBK) in Stuttgart. Das Unternehmen übernimmt dabei die Kosten, um die erkrankten Mitarbeitenden zielgerichtet zu unterstützen.

„Die Mitarbeiter werden dann entweder von unserem Team behandelt oder sie erhalten – falls der Wohnort zu weit entfernt ist – eine Therapieempfehlung für ihren behandelnden Arzt an die Hand“, sagt Hans-Georg Kopp, Chefarzt der Abteilung für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am RBK. Falls erforderlich, erfolgt in Zusammenarbeit mit der Humangenetik in Tübingen eine Beratung von Familienangehörigen zu deren Risiko und Präventionsmöglichkeiten. „Uns dient das Programm gleichzeitig der gesellschaftlichen Versorgungsforschung.“ Die Daten der Patienten werden anonymisiert und ausgewertet. „So erhalten wir einen guten Überblick, welche Tumorarten bei Menschen im erwerbsfähigen Alter am häufigsten sind.“

500 krebskranke Mitarbeiter haben von „OncoCure“ profitiert

Seit der Gründung des Programms vor zehn Jahren haben bislang rund 500 Mitarbeiter der Robert Bosch GmbH die Vorzüge von „OncoCure“ in Anspruch genommen. Nicht nur dort: Auch der Automobilhersteller Porsche mit Sitz in Zuffenhausen hat das Programm „OncoCure“ inzwischen bei sich etabliert – und trägt ebenfalls für seine Mitarbeiter die Kosten für die zusätzliche Beratung und Diagnostik am RBK.

Während der Zeit der Behandlung hat Uwe Kazenmaier steten Kontakt mit dem Leitenden Werksarzt Falko Papenfuss als auch mit der Personalabteilung. „Mir wurde bei der Korrespondenz mit der Krankenkasse geholfen, auch beim Ausfüllen der erforderlichen Unterlagen“, sagt der 57-Jährige. Das war gerade in den Phasen, in denen die Therapie besonders kräftezehrend gewesen ist, besonders hilfreich. „Man hat mir das Gefühl gegeben, dass ich Zeit habe, wieder richtig fit zu werden.“

Große Firmen wie SAP und BASF fördern Krebsfrüherkennung

Eine solche Unterstützung leisten sich bislang in der Regel nur große Unternehmen: Firmen wie der Softwareentwickler SAP beispielsweise fördern nicht nur spezielle Vorsorgeprogramme zur Früherkennung von Krebs in ihrer Belegschaft, sondern haben mit „Cope“ ein ganz ähnliches Programm aufgebaut wie Bosch und Porsche. Mitarbeiter des Chemiekonzerns BASF wiederum haben im Falle einer Tumorerkrankung die Möglichkeit, über das firmeneigene Medical Center schnell und unkompliziert an Fachärzte überweisen zu werden.

Eine Win-Win-Situation nennt dies die Sprecherin des Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Vera Stich-Kreitner. Zum einen behalten die Unternehmen langjährige und spezialisierte Fachleute, denn die Suche nach gleichwertig qualifizierten Mitarbeitern werde immer schwerer. „Gleichzeitig erleichtern solche offiziellen Programme sehr den Umgang mit so schweren Erkrankungen.“

So können kleine Betriebe krebskranke Mitarbeiter unterstützen

In vielen kleineren Betriebe, die sich solche Programme nicht leisten können, sei das Thema Krebs am Arbeitsplatz noch immer ein großes Tabu, sagt die Medizinerin. Aus Erfahrung weiß sie, dass Arbeitgeber verunsichert sind, wie sie mit dem erkrankten Mitarbeiter umgehen sollen: „Das fängt schon mit der Frage an, ob man nach den sechs Wochen Krankschreibung den Betroffenen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements auf den weiteren Verlauf ansprechen sollte oder ob es besser ist zu warten, bis dieser sich von selbst an den Arbeitgeber wendet.“

Später, wenn es um die Rückkehr an den Arbeitsplatz geht, tauchen oft Unsicherheiten auf, welche Aufgaben schon an den Mitarbeiter oder die Kollegin übertragen werden können. Eine klare Kommunikation sei daher wichtig, sagt Vera Stich-Kreitner. Auch helfen firmeneigene Programme, um den Erkrankten Unterstützung zu bieten. „Mit angemessenen Vorkehrungen und Beratungen, beispielsweise auch durch die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt, die oft nicht sehr kostenintensiv sind, kann die Rückkehr gut gelingen.“

Der Koch möchte per Rad die Alpen überqueren

Uwe Kazenmaier ist zurückgekehrt. Der 57-Jährige hat von einer individuell angepassten Kombination aus Immun- und Chemotherapie profitiert, die am RBK für bestimmte Formen von Lungenkrebs angeboten wird. Der Krebs wurde soweit zurückgedrängt, dass er ein fast völlig normales Leben führen kann. Wenn er nicht gerade in der Küche steht, schwingt er sich auf sein Rennrad. „Ich muss schließlich trainieren“, sagt er und erzählt vom Alb Extrem Radmarathon, den er im Sommer bestreiten möchte. „Ja, das klingt extrem, aber das Leben hat mich wieder.“