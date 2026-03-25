Arbeiten trotz Krebserkrankung – das muss kein Widerspruch sein. Ein Kantinenkoch bei Bosch erzählt, wie ihn sein Arbeitgeber während der Behandlung unterstützt hat.
Uwe Kazenmaier ist 57 Jahre alt, als Kantinenkoch bei der Firma Bosch beschäftigt – und chronisch krebskrank. „Ja, das funktioniert“, sagt der sportliche Mann und lacht. Vor wenigen Tagen hat er seine Wiedereingliederung beendet und arbeitet nun sieben Stunden am Tag in der Kantine der Bosch Zentrale auf der Stuttgarter Schillerhöhe. In der Großküche bis zu 700 Essen pro Tag zubereiten, austeilen, Menüpläne erstellen und Einkäufe managen – das sei ganz schön anstrengend. Aber die Arbeit bedeute ihm unheimlich viel. „Und ich bin froh, dass ich von meinem Team so unterstützt werde, dass mir diese Rückkehr ermöglicht worden ist.“