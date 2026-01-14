Noch steht die Ursache für den Brand im Biergarten Kleinaspergle (Kreis Ludwigsburg) nicht fest. Die Wirtin Alma Beaumont vermutet in den Ladegeräten der Pager den Grund.
Die Ursache des verheerenden Brands an Heiligabend im Kleinaspergle-Biergarten im Asperger Osterholz steht weiterhin nicht genau fest. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Die Wirtin Alma Beaumont hält einen Akkuschaden im Pager-System für möglich, das täglich in ihrem Betrieb eingesetzt wird. „Nur die Pager waren an“, sagt sie. Andere elektrische Geräte seien zum Zeitpunkt des Brandes ausgeschaltet gewesen.