Esslingen - Joachim Vollmer konnte die Nacht nicht schlafen: Die Meldung, dass in der Neurologie im Klinikum Esslingen Corona ausgebrochen war, ging ihm nah. Seit sieben Wochen schon ist sein mehr als 80 Jahre alter Bruder dort untergebracht. Weil er mit dem Coronavirus infiziert war, wurde er eingeliefert. Zwischendurch wurde er negativ getestet, hatte aber Schluckbeschwerden. Jetzt, so Vollmer, sei er erneut positiv getestet worden. Wie die anderen infizierten Patienten aus dieser Station auch, wurde er isoliert. In einem Leserbrief an unsere Zeitung schreibt er besorgt: „Macht das Krankenhaus krank?“