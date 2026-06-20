Wie sich Unfälle vermeiden lassen: Sicher am Grill

Grillen gehört für viele zum Sommer dazu – birgt aber auch Risiken. Wer sicher grillen will, sollte einige wichtige Regeln beachten. Auch Rücksicht auf Nachbarn ist gefragt.
Die Würstchen brutzeln auf dem Grill, die Nachbarn sind zu Besuch, und die Gartenparty kann beginnen: Die Grillsaison hat begonnen. Doch nicht immer findet ein Grillabend auch ein gutes Ende: Bei den kulinarischen Freuden kommt es oftmals zu Unfällen – meist mit Brandbeschleunigern. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin (DGV) ereignen sich hierzulande jedes Jahr rund 4000 Grillunfälle. 400 davon enden mit schwersten Verbrennungen.