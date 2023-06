1 Friseurin ist für Handan Kırbaş ein Traumberuf. Foto: Horst Rudel

Zwei Jahrzehnte lang kümmert sich Handan Kırbaş um den Haushalt und die Kinder. Mit 43 beschließt sie, einen Beruf zu erlernen. Eine Erfolgsgeschichte.









Esslingen - Es ist Mittagszeit an einem Werktag während der Covid-19-Pandemie. Das Parkleitsystem in der Esslinger Innenstadt weist auf Hunderte freie Stellplätze hin. Der Marktplatz ist nahezu menschenleer, das Münster St. Paul wirkt gottverlassen. Im Salon Haare und Mehr sitzt Handan Kırbaş auf einem Friseurstuhl, auf dem seit 15. Dezember kein Kunde mehr Platz nehmen durfte. Die 50-Jährige langweilt der Lockdown. „Ich vermisse meine Arbeit sehr“, sagt sie. Die behördlich verordnete Auszeit will sie dazu nutzen, in aller Ruhe ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Vielleicht, sagt Handan Kırbaş, könne sie durch ihr Beispiel anderen Frauen mit ähnlichen Biografien Mut machen.