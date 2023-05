1 Quarantäne, Versammlungsverbote und kaum noch Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der eigenen vier Wände– seit Ausbruch der Corona-Krise verbringen viele Menschen mehr Zeit zu Hause – und deshalb steigt derzeit auch die Nachfrage nach Kondomen. Foto: dpa/Oliver Berg

Von wegen nur Klopapier und Konserven: Verbraucher in Deutschland rüsten sich für Engpässe bei Kondomen, in Deutschland steigt der Absatz enorm.









Stuttgart - Es ist dringend an der Zeit, mal mit ein paar Klischees aufzuräumen, denn das, was derzeit durch die sozialen Netzwerke und Gazetten geistert, kann nicht unbeantwortet so stehen bleiben: Die Deutschen sind große Spießer, die am liebsten Supermarktregale leer räumen, und das Einzige, was sie im Moment in Ekstase zu versetzen scheint, ist, Klopapier akkurat bis unter die Kellerdecke zu stapeln.