Wie sehen Klein und Groß „ihr“ Filderstadt?: Foto-, Mal- und Zeichenwettbewerb gestartet

Wie sehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene „ihr“ Filderstadt? Welche Besonderheiten gibt es, welche Orte blieben bislang unentdeckt und was macht Filderstadt so lebens- und liebenswert? Auf diese Fragen will der Foto-, Mal- und Zeichenwettbewerb der Kunstschule Filderstadt zum 50. Geburtstag der Großen Kreisstadt Antworten finden.

Die Idee, das „kommunale Geburtstagskind“ durch die künstlerische Brille von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu ehren, hatte Ali Schüler, der Leiter der Kunstschule Filderstadt. Er freut sich auf viele Teilnehmende und betont: „Der Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt“. Einige wenige Voraussetzungen gibt es allerdings: Die eingereichten Arbeiten sollten zweidimensional, mindestens 20 auf 30 Zentimeter und höchstens 70 auf einhundert Zentimeter groß sein. Es darf nach Herzenslust fotografiert, gemalt oder gezeichnet werden – Skulpturen und Plastiken sind dieses Mal nicht erlaubt.

Wie leben die Menschen, wo arbeiten sie?

Gefragt sind persönliche Arbeiten, die das Thema „Mein Filderstadt“ künstlerisch interpretieren. „Der Titel kann ganz unterschiedlich gelesen werden“, sagt Ali Schüler, die Teilnehmer können sowohl ihre persönlichen Erfahrungen mit der Stadt künstlerisch interpretieren als auch aus der Vogelperspektive auf die Stadt blicken“. Mögliche Motive können Bilder von Menschen, von besonderen Orten in der Stadt oder in der umgebenden Natur sein. Auch Bilder von gemeinsamen Momenten, Bilder des Alltags, von außergewöhnlichen Ereignissen oder stillen Momenten können beim Wettbewerb eingereicht werden.

Mögliche Fragen, die künstlerisch beantwortet werden können, sind etwa: Wie leben die Menschen in Filderstadt? Wo ist dein Lieblingsort? Was und wo arbeiten die Menschen in der Stadt? Oder wie und wo verbringen die Menschen ihre Freizeit?

Filderstadt neu interpretieren

Die Teilnehmenden werden in drei Altersgruppen eingeteilt: Kinder bis zwölf Jahre, Jugendliche bis 21 Jahre und Erwachsene. Maßgebend dabei ist das Alter zum Zeitpunkt des Einreichens der Arbeiten. Bei Minderjährigen ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten notwendig. Maximal drei Werke dürfen abgegeben werden.

Wer mitmachen möchte, kann entweder als Einzelperson oder in der Gruppe – etwa als Familie oder als Schulklasse – kreativ werden. Zum Kunstwettbewerb eingeladen sind alle Filderstädter und Nicht-Filderstädter, die durch ihren Arbeitsplatz, ihrer Schule oder ihrer Freizeit einen Bezug zu der Stadt haben.

Gewinner erwarten Geld-, Sach- und Sonderpreise

Bis Freitag, 6. Juni, können Klein und Groß ihre kreativen Werke im Sekretariat der Kunstschule an der Schulstraße 13 im Stadtteil Plattenhardt abgegeben. Fotografien sollten per Mail an aschueler@filderstadt.de digital eingereicht werden. Jede Arbeit muss mit dem Namen, dem Alter, der Adresse, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse der Person, die sie angefertigt hat, gekennzeichnet sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner aus den unterschiedlichen Altersklassen erwarten Gutscheine, Geld-, Sach- und Sonderpreise. Außerdem wählt die Jury noch weitere Arbeiten aus, die in der Ausstellung der Städtischen Galerie im Stadtteil Bonlanden präsentiert werden. Die Vernissage und Preisverleihung findet am Sonntag, 20. Juli, um 11.15 Uhr statt.