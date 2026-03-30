Wie Sebastian Klaus: Diese Promi-Männer tragen den Namen ihrer Frau

Als Sebastian Klaus ist er 2024 durch die RTL-Show "Die Bachelors" bekannt geworden. Seit der Hochzeit mit seiner Jenny heißt er jedoch Sebastian Koepper. Eine Entscheidung, die in Deutschland immer noch eine Ausnahme darstellt.

Nur etwa sechs Prozent der Ehepaare in Deutschland entscheiden sich für den Nachnamen der Frau. Deshalb sorgt es durchaus für Aufsehen, dass aus dem früheren "Die Bachelors"-Star Sebastian Klaus (38) nach der standesamtlichen Trauung jetzt Sebastian Koepper geworden ist. Er ist aber nicht der erste prominente Mann, der diesen Schritt gegangen ist.

"Herzlich willkommen im Team, Herr Koepper", schrieb seine Liebste Jenny am 13. März zu Bildern der Hochzeit. Zuvor hatte der Immobilien-Salesmanager aus Hamburg, der 2024 zusammen mit Dennis Gries bei "Die Bachelors" Rosen verteilte, bereits in den sozialen Medien betont, dass ihm sein Name nicht so wichtig sei. Im August 2024 machte er seine Beziehung mit Influencerin Jenny Koepper öffentlich, im Juni 2025 erfolgte der Antrag.

Ein weiteres prominentes Beispiel aus Deutschland ist Julian Engels (32). Der frühere Fußballprofi gab mit der Hochzeit im Jahr 2021 mit Sängerin Sarah Engels (33) seinen Namen Büscher auf.

Kuriosum bei Michael Wendler und Laura Müller

Auch Michael Wendler (53) entschied sich 2009 mit dem Jawort dazu, privat den Namen seiner damaligen Frau Claudia Norberg anzunehmen. Der Sänger, der gebürtig Skowronek heißt, behielt ihn dann auch nach der Scheidung 2020 - und gab ihn sogar an seine neue Partnerin Laura Müller weiter. Dass diese nun offiziell ihren Mädchennamen trägt, kritisierte Claudia Norberg öffentlich.

Schauspielerin Mira Bartuschek (48) sprach 2018 in einem Interview mit "Gala" über die Gründe dafür, dass ihr Mann auf seinen Nachnamen verzichtete. "Das war für ihn vollkommen klar. Ich habe mir als Schauspielerin einen Namen gemacht und den dann einfach zu ändern, ist schwierig. Außerdem kommt hinzu, dass mein ältester Sohn aus einer früheren Beziehung meinen Nachnamen trägt. Es hat für ihn nur Sinn gemacht, dass wir einen Familiennamen haben. Mit dieser Einstellung hat mich mein Mann damals sehr stolz gemacht."

Doppelnamen immer beliebter

Die vollständige Aufgabe ihres Nachnamens kommt für ein Großteil der Männer - ob prominent oder nicht - jedoch nicht infrage. Immer häufiger wird allerdings seit einigen Jahren die Variante eines Doppelnamens. 1969 waren "Beatles"-Star John Lennon (1940-1980) und Yoko Ono (93) die Vorreiter, die den Namen des jeweils anderen übernahmen und Ono Lennon wurden.

Auch Sänger Sasha (54) hat 2015 den Nachnamen seiner Ehefrau Julia Röntgen angenommen und heißt offiziell Sasha Röntgen-Schmitz. Moderator Christian Wackert-Brungs (36) verlängerte seinen Namen nach der Hochzeit 2019 mit Moderatorin Steffi Brungs (37). Schauspielerin Sila Sahin (40) und Fußballer Samuel Radlinger (33) verschmolzen 2016 beide zu Sahin-Radlinger. Auch Promi-Spross Brooklyn Beckham (27) und seine Frau Nicola Peltz (31) tragen seit ihrer Hochzeit 2022 einen Doppelnamen - Peltz Beckham. Hollywoodstar Zoe Saldaña (47) machte bereits 2013 Schlagzeilen, da sie und ihr Ehemann Marco Perego (47) sich ebenfalls für die Doppelvariante entschieden.