Wie Sebastian Klaus: Diese Promi-Männer tragen den Namen ihrer Frau

Als Sebastian Klaus ist er 2024 durch die RTL-Show "Die Bachelors" bekannt geworden. Seit der Hochzeit mit seiner Jenny heißt er jedoch Sebastian Koepper. Eine Entscheidung, die in Deutschland immer noch eine Ausnahme darstellt.
Nur etwa sechs Prozent der Ehepaare in Deutschland entscheiden sich für den Nachnamen der Frau. Deshalb sorgt es durchaus für Aufsehen, dass aus dem früheren "Die Bachelors"-Star Sebastian Klaus (38) nach der standesamtlichen Trauung jetzt Sebastian Koepper geworden ist. Er ist aber nicht der erste prominente Mann, der diesen Schritt gegangen ist.