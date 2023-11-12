Die Geburt der Masse-Monster

Ein Blick mehr als 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zeigt: Damals bildete sich extrem schnell ein mächtiges Schwarzes Loch. Für die Entstehung kommt nur eine von zwei möglichen Theorien infrage, wie eine neue Studie enthüllt.
Der Urknall-Theorie zufolge ist unser Universum vor knapp 14 Milliarden Jahren aus einem extrem heißen und dichten Zustand hervorgegangen – dem Big Bang. „Diese Hypothese geht davon aus, dass die gesamte Materie im Kosmos in ferner Vergangenheit in einem einzigen Big Bang entstanden ist“, erklärte der Astronom und Mathematiker Fred Hoyle (1915-2001).