Wie schon im Vorjahr: MTV EMAs: Taylor Swift in sieben Kategorien nominiert

1 Taylor Swift geht bei den MTV European Music Awards mit sieben Nominierungen ins Rennen. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Bei der Verleihung der MTV European Music Awards hat Taylor Swift die größten Chancen auf einen Preis: Der US-Superstar ist in gleich sieben Kategorien nominiert. Die Preisverleihung findet in diesem Jahr erstmals in Manchester statt.











Link kopiert



Taylor Swift (34) führt das zweite Jahr in Folge die Nominierungen für die MTV European Music Awards an, die am 10. November in Manchester vergeben werden. Die Sängerin ist für sieben Preise nominiert, darunter für das beste Video, die beste Künstlerin, den besten US-Act und die beste Zusammenarbeit, nachdem sie Anfang des Jahres ihr elftes Studioalbum "The Tortured Poets Department" herausgebracht hatte.