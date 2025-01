Wie schlägt sie sich im Dschungel?: In diesen TV-Shows mischte Lilly Becker schon mit

Am 24. Januar feiert Lilly Becker im Dschungelcamp ihr Debüt im Reality-TV. In zahlreichen anderen Sendungen war die Ex-Frau von Boris Becker aber schon zu sehen, darunter "Schlag den Star" oder "Let's Dance".

Am 24. Januar geht es wieder los: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet in eine neue Staffel. Die Kandidatin, deren Teilnahme in diesem Jahr wohl am meisten Medienecho ausgelöst hat, ist Lilly Becker (48). Die Ex-Frau von Boris Becker (57) will nach dem Rosenkrieg mit der Tennislegende zeigen, wer sie wirklich ist und für ihren Sohn Amadeus (14) die Dschungelkrone holen.

Für Lilly Becker ist es die erste Teilnahme in einem solchen Reality-TV-Format. In Sachen TV kennt sich das Model aber bereits bestens aus. Becker war schon in zahlreichen Sendungen zu sehen, bevorzugt in Spielshows. Ob ihr das im Dschungelcamp helfen kann?

Sportliches Durchhaltevermögen

2009 heiratete Lilly Becker den einstigen Wimbledon-Sieger Boris Becker - durch diese Heirat etablierte sie sich als feste Größe im Fernsehen. 2014 durfte sie so etwa in der siebten Staffel von "Let's Dance" ihr Können unter Beweis stellen. An der Seite von Profitänzer Erich Klann (37) schaffte es die Niederländerin auf den fünften Platz.

Ebenfalls sportlich und noch etwas erfolgreicher präsentierte sich Becker 2017 bei "Global Gladiators". In der Spielshow konnte sie Wildnis-Know-how sammeln, das fürs Dschungelcamp hilfreich sein könnte: Sie begab sich auf eine abenteuerliche Reise durch Afrika und musste sich am Ende nur Oliver Pocher (46) geschlagen geben.

Küchenfee am Lagerfeuer?

Eine Erfahrung, die Lilly Becker bei der Mangelernährung im Dschungel wohl nichts bringen wird: ihre Auftritte in Kochshows. 2016 und 2020 war sie bei "Grill den Henssler" zu sehen. Zusammen mit ihrem Ex musste sie sich dem TV-Koch beim ersten Mal geschlagen geben, vier Jahre später überzeugte sie mit ihrem Gericht aber auf ganzer Linie. Bei "The Taste" wirkte Becker ebenfalls schon mit und kochte 2017 zusammen mit Ex-Fußballer Hans Sarpei (48).

Shopping Queen in Tarnkleidung

2018 versuchte das Model bei "Promi Shopping Queen" sein modisches Gespür unter Beweis zu stellen. Schlagzeilen machte Becker aber eher durch den Modestreit mit ihrer Freundin Shermine Shahrivar (42). Am Ende entschied sie sich für ein Ton-in-Ton-Outfit - und landete damit auf dem letzten Platz. Für das Dschungelcamp muss sie sich also nicht groß umstellen: Die Kleidung, die im Camp getragen wird, ist auch eher farblos und nicht gerade für modische Offenbarungen bekannt.

Niederlage bei "Schlag den Star"

2020 wagte sich Lilly Becker im Niederlande-Duell bei "Schlag den Star" gegen Sylvie Meis (46) in den Ring. In Geschicklichkeits- und Wissensspielen wollte sie die Moderatorin besiegen - mit mäßigem Erfolg, denn am Ende siegte Meis mit einem finalen Punktestand von 63:28. "Ich war ein bisschen zu wild und sie war ruhig", resümierte Becker am Ende der Show. Ob sie im Dschungelcamp jetzt wohl diese Ruhe mitbringt?

Dass sie durchaus eine ruhige Hand besitzt, konnte sie bei der "Promi-Darts-WM" schon unter Beweis stellen: Dort warf sie sich an der Seite von Darts-Promi Peter Wright (54) immerhin ins Halbfinale.

Außerdem war Lilly Becker in zahlreichen weiteren Shows zu Gast, darunter unter anderem die Fangshow "Catch!", "Die! Herz! Schlag! Show!" oder "Die Gegenteilshow". Viel Erfahrung in Sachen TV und Spiele also - doch die Konkurrenz schläft nicht. Im Dschungelcamp trifft sie unter anderem auf die Reality-TV-Veteranen Yeliz Koc, Maurice Dziwak und Sam Dylan, Powerfrau Edith Stehfest oder Schauspieler Timur Ülker.