Wie Sand- und Staubstürme Millionen das Leben zur Hölle machen

Weltweit sind nach einem neuen UN-Bericht jedes Jahr 330 Millionen Menschen in 150 Ländern von Sand- und Staubstürmen betroffen. „Der Klimawandel verstärkt das Auftreten von Sand- und Staubstürmen, indem er die Wettermuster verändert und die Vegetationsdecke verringert“, berichtet die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf.

Nach Schätzungen gerieten jedes Jahr zwei Milliarden Tonnen Staub und Sand in die Atmosphäre. 80 Prozent davon stammten aus den Wüsten Nordafrikas und des Nahen und Mittleren Ostens.

Welche Regionen sind besonders betroffen?

„Sand- und Staubstürme bedeuten nicht nur dreckige Fenster und einen trüben Himmel“, betont WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo. „Das beeinträchtigt die Gesundheit und Lebensqualität von Millionen Menschen und verursacht Kosten in Millionenhöhe durch Störungen des Flugverkehrs und anderen Transportmethoden, durch Beeinträchtigungen der Landwirtschaft und der Solarstromerzeugung.“

Die Partikel werden durch starke Winde aufgewirbelt und können Tausende Kilometer weit transportiert werden. In vielen Regionen, die von verwehtem Sand und Staub betroffen waren, sei die Konzentration am Boden im vergangenen Jahr höher gewesen als im langjährigen Mittel (1981 bis 2010), berichtet die WMO.

Foto: Imago/Pond5 Images

Zu den Regionen, die von weit verwehtem Sand und Staub betroffen sind, gehören nach diesen Angaben unter anderem das Mittelmeer, der Golf von Bengalen und Zentral- und Ostchina. Aber auch in Deutschland erscheint die Sonne manchmal wie hinter einem Schleier und das Licht wird rötlich, wenn Sand aus der Sahara in Nordafrika über Tausende Kilometer nach Norden geweht wird.

Welche ökologischen Folgen haben Sand- und Staubstürme?

Sand und Staub förderten unter anderem die Gletscherschmelze, wenn sie sich auf Bergen und Gletschern ablagern, erklärt WMO-Expertin Sara Basart.

Sie beeinträchtigten die Landwirtschaft, weil Ablagerungen die Pflanzenblüte behindern können.

Durch Sand- und Staubpartikel in der Atmosphäre komme auch weniger Sonnenenergie auf Solarmodulen an, erläutert Basart.

Zudem begünstigten die Partikel in der Atmosphäre die Wolkenbildung.

Auch die Ablagerungen direkt auf den Modulen beeinträchtige die Stromproduktion.

Waldbrände begünstigten die Staubbildung zudem.

Foto: Imago/Dreamstime

Was ist ein Sandsturm?

Durch starke und turbulente Winde werden Sand- und Staubpartikel kräftig in große Höhen getragen. Dabei kann die Vorderseite eines Staub- oder Sandsturms wie eine gewaltige Mauer aus Sand und/oder Staub aussehen.

„Sandstürme gibt es fast nur in der Wüste, für Deutschland würden wir eher von einem Staubsturm oder von Staubaufwirbelungen sprechen“, erklärt der Meteorologe Karsten Brandt vom Wetterportal donnerwetter.de.

Wie entsteht ein Sandsturm?

Wie ein Sandsturm entsteht ist eigentlich immer gleich: Voraussetzung sind ein starker Wind und Bodenmaterial, das sich leicht aufwirbeln lässt - wie zum Beispiel Sand- und/oder Staubkörner.

Je nachdem, wie stark der Wind ist und wie lange er weht, können sich solche Aufwirbelungen zu einer regional begrenzten Sandhose oder einem ausgewachsenen Sandsturm auswachsen. Das Wetterphänomen kann bereits nach wenigen Minuten vorbei sein oder mehrere Stunden andauern.

Foto: Imago/Dreamstime

Wo treten Sandstürme auf?

Sandstürme treten überall dort auf, wo es große Flächen mit trockenem Oberboden und nur wenige bis gar keine Vegetation als Windbremsen gibt - also wie vor allem in Wüsten.

Hinzu kommt: In Folge der menschengemachten Erderwärmung werden die Trocken- und Dürrephasen immer länger und kommen häufiger vor als noch vor einigen Jahrzehnten. Dadurch steigt die Temperatur wodurch mehr Wasser verdunstet und in die Atmosphäre gelangt.

Woraus bestehen Sandstürme?

Wie der Name schon sagt, bestehen Sandstürme aus Sandpartikeln, die in trockenen Regionen an der Oberfläche liegen bleiben und nicht in tieferen Bodenschichten gebunden sind. Wenn die Geschwindigkeit und Intensität des Windes zunimmt, werden diese Partikel in die Luft emporgewirbelt. So können sie sehr lange Strecken zurücklegen.

Typischerweise gibt es die meisten Sandstürme in Gegenden, in denen es kaum Vegetation gibt - wie in den endlosen Ebenen Nordamerika, Chinas und in der Sahara. Jede Art von Vegetation – Bäume, Sträucher, Gräser, Kakteen - binden die oberen Bodenschichten und verhindern, dass Partikel emporgehoben werden.

Foto: Imago/VCG

Welche meteorologischen Bedingungen müssen herrschen?

Damit ein Sandsturm überhaupt entstehen kann, bedarf es eines sogenannten thermischen Kontrastes zwischen dem Boden und der mittleren bzw. oberen Schicht der Atmosphäre. In einer solchen Konstellation ist die Erdoberfläche wärmer als die Atmosphäre, so dass die Luftmassen zusammen mit dem Staub die Troposphäre erreichen können.

Zur Info: Die Troposphäre ist die unterste Schicht der Atmosphäre und reicht bis etwa 17 Kilometer Höhe in den Tropen und bis sieben Kilometer Höhe an den beiden Polen.

Dort angekommen, kollidieren die mit Sandpartikeln getränkten Luftmassen mit kälteren Luftschichten und steigen noch höher in die Atmosphäre. Die kalten Luftschichten verdrängen die wärmere Luft, wodurch der Druck steigt und sich die Windgeschwindigkeit erhöht. So entstehen Turbulenzen von bis zu 160 Stundenkilometern, die dann über das Land hinwegfegen.

Foto: Imago/Zoonar

Was ist der „Dust Bowl“?

Sandstürme treten vor allem in Wüsten und in deren Randregionen auf, wo der Boden besonders locker und staubtrocken ist. Aber auch in Gebieten, die intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, können größere Sandstürme entstehen.

Ein berühmt-berüchtigtes Beispiel hierfür ist der Mittlere Westen der USA. Die Weizenanbauregion litt in den 1930er-Jahren unter einer extremen Dürre und wurde von zahllosen Sandstürmen heimgesucht. „Dust Bowl“ (auf Deutsch: Staubschüssel) wurden in der Zeit der Weltwirtschaftskrise in den USA und Kanada Teile der Großen Ebenen genannt, die besonders in den Jahren 1935 bis 1938 von apokalyptischen Staubstürmen betroffen waren.

Foto: Imago/Depositphotos

Wie wirken sich Staubstürme auf die Gesundheit aus?

Das kommt vor allem auf die Windstärke an. Auf der arabischen Halbinsel etwa, wo heftige Sandstürme sehr häufig sind, kündigt sich das Naturphänomen durch stark steigende Temperaturen und große Trockenheit an.

Bei schwächeren Stürmen kann man noch ins Freie gehen. Der Staub ist so fein wie Mehl oder Backpulver und legt sich auf Kleidung, Haare und Schleimhäute. Der Mund wird trocken und man bekommt ein stumpfes, knirschendes Gefühl im Mund.

Eine ganz andere Kategorie sind schwere Sandstürme. Sie brechen urplötzlich wie der nahende Weltuntergang mit einer oft mehreren Kilometer breiten und hohen, rot-braun wirbelnden Wolkenfront herein, die fast alles Licht schluckt. Das Atmen ist dann kaum noch möglich. Die Menschen versuchen, sich in geschlossene Räume zu retten, Nicht nur, weil der Sand wie grobkörniges Schmirgelpapier alle Oberflächen – auch die Haut – angreift, sondern auch, weil herumfliegende Gegenstände zur tödlichen Gefahr werden.