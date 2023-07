1 Das Haus des Tourismus wird viel teurer als geplant – zur Disposition steht das Projekt deshalb aber nicht. Foto: asp Architekten GmbH/Leif Piechowski

Die städtische Stuttgart Marketing GmbH steht in den Startlöchern, um mit dem Umbau des früheren Modehauses Breitling am Marktplatz zu beginnen. Aber noch bevor Geschäftsführer Armin Dellnitz loslegt, sind die Baukosten explodiert: In einer Vorlage für den Verwaltungsausschuss wird auf eine „aktuelle Kostenberechnung“ verwiesen, die noch vor der Ausschreibung vorgenommen worden war. Sie nennt statt kalkulierter 10,5 Millionen Euro nun 20,4 Millionen Euro einschließlich nicht abzugsfähiger Umsatzsteuer der Tourismusgesellschaft von 900 000 Euro.