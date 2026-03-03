Superfood-Shots, schmerzfreie Nasenhaar-Entfernung und fast alkoholfreier Gin: Die zweite Folge der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel bietet skurrile Produkte. Ob ein Urinstrahl-Messer oder eine Physik-App überzeugen können?
Runde zwei in der aktuellen Staffel von "Die Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, VOX oder vorab auf RTL+): Als Erste treten die besten Freunde Till Soll (31) und Lukas Jordan (34) aus Hamburg vor die Löwen. Mit ihrem Start-up "Hansegrün" wollen sie die Investoren "gesund und fit machen". Ihre Superfoods in Pulverform, aus denen sich zu Hause Shots anmischen lassen, vermarkten sie als "Shot-Revolution" - und fordern dafür 350.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.