Wie oft sollte man seine Make-up-Pinsel reinigen?

Make-up-Pinsel gehören zu den schmutzigsten Gegenständen im Alltag. Deshalb ist eine ordentliche und regelmäßige Reinigung wichtig. Wie oft man seine Schminkpinsel reinigen sollte und wie man das am besten anstellt.
Viele Menschen nutzen ihre Make-up-Pinsel oder Schwämmchen regelmäßig, einige sogar täglich. In diesen Beauty-Tools können sich überraschend viele Keime ansammeln, die für Irritationen und Entzündungen im Gesicht sorgen können. Denn es lagern sich ölige Fette von der Haut, Staub oder auch Feuchtigkeit aus den Make-up-Produkten ab, die zur Brutstätte für Bakterien werden können. Eine regelmäßige und gründliche Reinigung kommt in vielen Haushalten zu kurz. Aber wie oft sollte man seine Pinsel denn eigentlich reinigen?