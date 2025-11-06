Make-up-Pinsel gehören zu den schmutzigsten Gegenständen im Alltag. Deshalb ist eine ordentliche und regelmäßige Reinigung wichtig. Wie oft man seine Schminkpinsel reinigen sollte und wie man das am besten anstellt.

Viele Menschen nutzen ihre Make-up-Pinsel oder Schwämmchen regelmäßig, einige sogar täglich. In diesen Beauty-Tools können sich überraschend viele Keime ansammeln, die für Irritationen und Entzündungen im Gesicht sorgen können. Denn es lagern sich ölige Fette von der Haut, Staub oder auch Feuchtigkeit aus den Make-up-Produkten ab, die zur Brutstätte für Bakterien werden können. Eine regelmäßige und gründliche Reinigung kommt in vielen Haushalten zu kurz. Aber wie oft sollte man seine Pinsel denn eigentlich reinigen?

Wie oft sollte man seine Make-up-Pinsel reinigen? Wie häufig man seine Pinsel reinigen sollte, hängt von der Art der Pinsel ab. Überschüssige Reste von pudrigen Produkten, wie Rouge oder mattierendes Puder, lassen sich direkt nach der Verwendung ausklopfen. Alle zwei bis vier Wochen sollte man die Pinsel dann ausgiebig reinigen.

Pinsel, die man für flüssige oder cremige Texturen verwendet, sollten alle zwei Wochen gereinigt werden. Die Reinigung dient nicht nur der eigenen Hautgesundheit, sondern verlängert auch das Leben der Make-up-Pinsel.

Wie oft sollte man seinen Beautyblender reinigen?

Zahlreiche Menschen tragen Foundation oder Concealer mit Make-up-Schwämmen und Beautyblendern auf. Da diese mit feuchten Texturen in Berührung kommen und in der Regel bei Gebrauch auch noch angefeuchtet werden, sollte man Make-up-Schwämme direkt nach Gebrauch auswaschen und trocknen lassen.

Besonders einfach lassen sich die Schwämmchen in der Mikrowelle reinigen. Dafür legt man sie in ein Behältnis mit Wasser und Seife und erhitzt dieses für etwa eine Minute in der Mikrowelle. Anschließend lässt man den Beautyblender abkühlen und wringt ihn aus.

Wie bekommt man Make-up-Pinsel sauber?

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, greift zu speziellen Pinselreinigern. Diese sind meist extra für Make-up-Pinsel formuliert und schaden den Haaren nicht. In der Regel enthalten diese Sprays oder Tinkturen zusätzlich antibakterielle Inhaltsstoffe, die Keime und Bakterien abtöten.

Beispiele für Pinselreiniger:

Cinema Secret Make-up Brush Cleaner

Brush Soap Pinselreiniger von Douglas

MAC Brush Cleanser

Ebelin Pinselreiniger

Beautyblender Blendercleanser ToolScrub

e.l.f. Quick Dry Brush Cleanser

Make-up-Pinsel mit Shampoo reinigen

Ja, Make-up-Pinsel lassen sich mit Shampoo wunderbar reinigen. Verwendet man Echthaar-Pinsel sollte man zu milden Shampoos, beispielsweise extra für Babys formulierte Shampoos greifen.

Kann man Pinsel mit Mizellenwasser reinigen?

Ja, man kann seine Pinsel mit Mizellenwasser reinigen. Das Wasser ist eine schnelle und schonende Möglichkeit Make-up-Pinsel zu reinigen. Bei starken Verschmutzungen oder für eine tiefe Reinigung reicht dieses Mittel jedoch nicht aus. Es eignet sich ideal für Reisen oder für eine Reinigung zwischendurch.

Make-up-Pinsel reinigen – mit welchen Hausmitteln funktioniert es?

Wenn man seine Pinsel reinigen, aber dafür nicht extra weitere Produkte wie professionelle Pinselreiniger kaufen möchte, kann man auch zu Hausmitteln greifen.

Kann man Make-up-Pinsel mit Seife waschen?

Ja, man kann seine Pinsel mit Seife reinigen. Idealerweise verwendet man hierfür Kernseife oder spezielle Pinselreinigungsseifen. Die Reinigung mit solchen Seifen ist besonders gründlich.

Spülmittel nutzen, um Pinsel zu reinigen - Geht das?

Geschirrspülmittel ermöglicht es sogar, Öle oder auch Wachs von Pinselhaaren zu lösen. Auch Creme- oder Flüssig-Make-up lässt sich damit entfernen. Wichtig: Zu handelsüblicher Seife oder Spülmittel sollte man nur greifen, wenn man Pinsel mit Synthetik-Haar verwendet.

Kann man Make-up-Pinsel mit Natron reinigen?

Ja, Make-up-Pinsel lassen sich mit Natron besonders gründlich und effektiv reinigen. Neben seiner reinigenden Wirkung wirkt das Hausmittel auch antibakteriell und beugt so Hautirritationen vor. Für die richtige Reinigung mit Natron kann man eine Lösung herstellen. Diese setzt sich aus 500 Millilitern Wasser und einem bis zwei Esslöffeln Natron zusammen. Darin kann man die Pinselköpfe etwa zehn bis 15 Minuten einweichen, damit sich alle Verschmutzungen und Make-up-Reste lösen können. Anschließend spült man die Pinsel mit klarem Wasser aus, drückt überschüssiges Wasser aus den Borsten, bringt diese in Form und legt die Pinsel zum Trocknen auf ein Handtuch.

Make-up-Pinsel reinigen: Zusätzliche Tools

Zur Reinigung von Make-up-Pinseln werden häufig zusätzliche Tools wie Noppenschwämme oder Reinigungsgeräte genutzt. Tools mit Noppen sind in verschiedenen Varianten, beispielsweise als Handschuhe, Matten oder Schwämme erhältlich. Solche Tools unterstützen die gründliche Reinigung durch das sanfte Reiben der Pinselborsten. Die Pinselreinigung beschleunigen sollen Tools wie der Brushy Twist. Hier werden Pinsel in ein Handgerät eingeklemmt, das für eine schnelle Umdrehung sorgt. So wird eine schnellere Reinigung versprochen.

Kann man Schminkpinsel in der Spülmaschine waschen?

Theoretisch ist es möglich, seine Pinsel in der Spülmaschine zu waschen, jedoch wird die Handwäsche empfohlen. Pinsel mit Holzgriffen oder Naturborsten nehmen bei einer Reinigung in der Waschmaschine Schaden. Die Reinigung von Pinseln mit Plastikgriffen und synthetischen Borsten ist mit dieser Methode zwar einfacher, schädigt die Pinsel auf Dauer aber trotzdem.

Gewaschene Pinsel richtig trocknen lassen

Wichtig ist es, die Pinsel nach dem Waschen richtig trocknen zu lassen. Mit etwas Küchenpapier lässt sich die überschüssige Flüssigkeit aus den Pinselköpfen drücken, bevor die Haare in die richtige Form gestrichen werden. Anschließend platziert man die Pinsel auf einem Handtuch, um sie trocknen zu lassen. Auf zusätzliches Föhnen oder Trocknen auf der Heizung sollte man verzichten, da besonders Echthaar-Pinsel empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren. Im Idealfall lässt man die Pinsel einfach über Nacht trocknen.

Wie oft sollte man Schminkpinsel wechseln?

Werden die Make-up-Pinsel regelmäßig und gründlich gereinigt, sollte man seine Pinsel etwa alle zwei bis drei Jahre ganz austauschen. Verformen sich Pinsel, riechen schlecht oder verlieren Borsten, ist es ratsam, sie früher zu ersetzen.