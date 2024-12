Wie oft gibt es Drillinge?

, aktualisiert am 20.12.2024 - 08:28 Uhr

1 Drillingsgeburt in den USA. Foto: /Jam Press/IMAGO

Staunen über ohne Kaiserschnitt neugeborene Drillinge in Filderstadt: Aber wie normal sind Mehrlingsgeburten in Deutschland und weltweit?











Drillinge ohne Kaiserschnitt in der Filderklinik – wie außergewöhnlich sind solche Mehrlingsgeburten? Weltweit erreicht die Zahl der Zwillingsgeburten (und auch Drillingsgeburten) neue Rekorde. Während in den frühen 1980er Jahren nur etwa neun von 1.000 Geburten Zwillinge waren, stieg diese Rate bis zum Beginn der 2010er Jahre auf zwölf pro 1.000 Geburten an. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 33 Prozent.