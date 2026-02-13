Wie oft droht uns Freitag, der 13.?

Rund um Freitag, den 13. gibt es viele Mythen. Woher kommen diese? Was steckt dahinter? Passieren an diesem Tag mehr Unfälle als gewöhnlich? Und wie häufig gibt es diesen Tag eigentlich? Eine Übersicht.
Passiert mir heute etwas Schlimmes? Diese Frage stellen sich – mit Blick auf den Kalender – heute viele Menschen. Zumindest ein mulmiges Gefühl bleibt bei den meisten zurück. Denn Freitag, der 13., ist ein Datum, das in einigen Kulturen mit Aberglauben, Furcht und Unglück assoziiert wird. Doch was ist dran am Unglückstag - und wie oft ist eigentlich Freitag, der 13.?