Mit der Coronavirus-Testverordnung vom 08. März 2021 wurde die sogenannte Bürgertestung eingeführt, wodurch sich auch asymptomatische Personen kostenlos testen lassen können. Aber wie viele Tests pro Woche sind möglich?

Kostenloser Schnelltest: Wie oft pro Woche?

In der Frage, wie oft man sich pro Woche kostenlos testen lassen kann, ist die Testverordnung nicht konkret. In § 5 Abs. 1 heißt es dort, die Testungen können abhängig von den Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden. Diese Aussage wird jedoch häufig so interpretiert, als könne man sich lediglich einmal testen lassen. Das stimmt so aber nicht, denn das Wörtchen „mindestens“ bedeutet, dass es sich hierbei um die Mindestanzahl handelt. Wie oft man sich tatsächlich kostenlos testen lassen kann, hängt eben letztlich von der Testkapazität der Testzentren ab. Da diese mittlerweile aber durch etliche Privatanbieter unterstützt werden und an vielen Ecken neue Teststellen eröffnen, steigt mit der erhöhten Nachfrage durch die Öffnungsschritte auch das Angebot. Es braucht sich also niemand Sorgen darum zu machen, keinen Test zu bekommen.

Wird kontrolliert, wie oft man sich testen lässt?

Zwar erhalten die Getesteten eine Bescheinigung über den erfolgten Schnelltest und positive Ergebnisse müssen an das Gesundheitsamt gemeldet werden, eine Strichliste wird bei den kostenlosen Tests jedoch nicht geführt. Auch sonst gibt es keine einheitliche Dokumentation, wer sich wann und wo hat testen lassen. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass neben den Testzentren mittlerweile Apotheken, Arztpraxen und andere Einrichtungen Schnelltests anbieten. Eine einheitliche Dokumentation wäre rein aus datenschutzrechtlichen Gründen problematisch.

