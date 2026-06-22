Wie Lola Weippert: Diese Moderatorinnen pendeln aus dem Ausland zu ihren Jobs

Lola Weippert hat ihre Berliner Wohnung gekündigt und startet auf Ibiza neu. Damit ist die Moderatorin nicht allein: Auch Alina Merkau oder Andrea Kiewel pendeln von ihrem Lebensmittelpunkt ins Ausland zu ihren Jobs.
Lola Weippert (30) macht ernst: Vor wenigen Tagen verkündete die Moderatorin auf Instagram, dass sie ihre Berliner Wohnung gekündigt hat und in spätestens drei Monaten fest auf Ibiza wohnen wird. Beruflich bleibt sie Deutschland aber erhalten, denn für ihre Jobs unter anderem als Moderatorin des NDR-Talkfomats "deep und deutlich" wird sie immer wieder zurückpendeln. Und mit ihrem Schritt ist Weippert in prominenter Gesellschaft: Gleich mehrere deutsche TV-Moderatorinnen haben ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt - und halten die Verbindung zur Bildschirm-Heimat trotzdem.