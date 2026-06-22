Wie Lola Weippert: Diese Moderatorinnen pendeln aus dem Ausland zu ihren Jobs

Lola Weippert hat ihre Berliner Wohnung gekündigt und startet auf Ibiza neu. Damit ist die Moderatorin nicht allein: Auch Alina Merkau oder Andrea Kiewel pendeln von ihrem Lebensmittelpunkt ins Ausland zu ihren Jobs.

Lola Weippert (30) macht ernst: Vor wenigen Tagen verkündete die Moderatorin auf Instagram, dass sie ihre Berliner Wohnung gekündigt hat und in spätestens drei Monaten fest auf Ibiza wohnen wird. Beruflich bleibt sie Deutschland aber erhalten, denn für ihre Jobs unter anderem als Moderatorin des NDR-Talkfomats "deep und deutlich" wird sie immer wieder zurückpendeln. Und mit ihrem Schritt ist Weippert in prominenter Gesellschaft: Gleich mehrere deutsche TV-Moderatorinnen haben ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt - und halten die Verbindung zur Bildschirm-Heimat trotzdem.

Alina Merkau Den Sprung nach Ibiza hat Alina Merkau (40) schon hinter sich. Die "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin lebt seit Sommer 2025 mit Ehemann Rael Hoffmann und den beiden Kindern vorerst für ein Jahr dort. Für ihren Job pendelt sie aber regelmäßig nach Berlin. Von dem oft unterstellten Jetset-Lifestyle sei allerdings nichts zu spüren, betonte Merkau in "Off Air - ganz privat", wenn man sonntags "drei Stunden mit Verspätung irgendwie auf den Günstig-Flieger" wartet.

Andrea Kiewel (61) steht für ihren ökologischen Fußabdruck ebenso häufig in der Kritik, lässt sich davon aber nicht beirren. Das Gesicht des "ZDF-Fernsehgarten" lebt seit acht Jahren mit ihrem israelischen Verlobten, den sie aus der Öffentlichkeit heraushält, in Tel Aviv. Für den Job pendelt die 61-Jährige im Sommer jede Woche zwischen Israel und dem Mainzer Lerchenberg, wo sie seit über 25 Jahren die Open-Air-Show moderiert. In der vergangenen Saison wurde ihr ihre Wahlheimat auch schon mal zum Verhängnis, als sie wegen des Krieges im Nahen Osten nicht aus Tel Aviv ausreisen konnte und deshalb von Joachim Llambi und Lutz van der Horst vertreten werden musste.

Verona Pooth

Verona Pooth (58) gab im Sommer 2025 ihren langjährigen Wohnsitz in Düsseldorf auf und zog mit Ehemann Franjo und Sohn Rocco nach Dubai. Eigentlich hatte sie von Los Angeles geträumt, aus praktischen Gründen wurde es dann die Wüstenmetropole. Etwa für die Dreharbeiten als festes Mitglied im Rateteam von "The Masked Singer" muss sie aber immer wieder nach Köln reisen - und natürlich um ihren Sohn und "Let's Dance"-Gewinner Diego zu sehen, der in Berlin geblieben ist.

Nazan Eckes

Nazan Eckes (50) war früher die Allzweckwaffe bei RTL, 2022 hat sie ihre Jobs beim Sender aber auf eigenen Wunsch aufgegeben und lebt seitdem dauerhaft mit den Söhnen im Norden Mallorcas - zusammen mit ihrem Ex-Mann. Die getrennten Eltern setzen auf das sogenannte Nestmodell: Die Kinder bleiben im Haus, mal ist die Mutter da, mal der Vater. "In Köln war mein Ziel, schnell von A nach B zu kommen und To-do-Listen abzuarbeiten. Auf Mallorca hat sich meine Balance verlagert", so Eckes im vergangenen Jahr gegenüber "Gala". Für einzelne TV-Jobs kommt sie aber immer wieder nach Deutschland, unter anderem war sie 2024 Gastmoderatorin bei "Schlag den Star" oder sang bei "The Masked Singer".

Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger (52) gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen - und auch sie steigt öfter in den Flieger, um ihre Jobs wahrzunehmen. Ausgewandert ist die Moderatorin zwar nicht, doch sie hat sich schon vor Jahren einen Bauernhof mit Gemüse- und Obstgarten sowie Tieren in Schweden zugelegt, um dem Berliner Trubel zu entkommen. Die Ernte schleppt sie kofferweise quer durch Europa, denn für ihre Jobs bei "Verstehen Sie Spaß?" der "NDR Talk Show" oder großen Preisverleihungen muss sie sowieso in Deutschland sein. Irgendwann könnte sie sich aber trotzdem vorstellen, ganz dorthin aufs Land zu ziehen.