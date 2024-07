Wie legal ist Prostitution: Manche Prostituierte weiß nicht, in welcher Stadt sie arbeitet

1 High Heels und gedämpftes Licht – oft sieht die Wirklichkeit in der Prostitution anders aus. Foto: imago

Prostituierte sind per Gesetz zu einem amtlichen Beratungsgespräch verpflichtet . In Stuttgart versucht man dabei, Vertrauen aufzubauen – und stellt fest, dass viele der Betroffenen aus Angst und Scham schweigen. Die wenigen Einblicke aber sind erschreckend genug.











Link kopiert



Die beiden Frauen sind sehr jung und sehr schön. Auch ohne Schminke. Sie haben dunkle lange Haare, tragen leuchtend rote Freizeitanzüge und Sneakers. In der Wartezone im ersten Stock des Stuttgarter Gesundheitsamtes ist nicht viel los. Obwohl heute, wie jeden Mittwochnachmittag, die Ärztin vor Ort ist. Die beiden Frauen sind angemeldet. „Nicht alle können das mangels Sprachkenntnis am Telefon selbst tun“, sagt Sabine Kopal, Sozialpädagogin und Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Prostituierte. Manchmal rufe eine Freundin an. Oder die Anfrage kommt per Mail. Die beiden Frauen im Gesundheitsamt sind Prostituierte. Der Termin ist für sie Pflicht.