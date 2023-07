Wie lange darf man in der U21 spielen?

Wie lange darf man eigentlich in der U21 spielen? Dieser Artikel wirft einen Blick auf die Regelungen, die das Alter der Spieler betreffen.









Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was U21 bedeutet. Das "U" in U21 steht für "unter", und daher bezieht sich U21 in der Regel auf Mannschaften, die aus Spielern bestehen, die unter 21 Jahre alt sind. Das bedeutet, dass Spieler, die das 21. Lebensjahr vollendet haben, im Normalfall nicht mehr für die U21 spielberechtigt sind.