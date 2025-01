1 An vielen Standorten der Post wird heute gestreikt. Foto: Tobias Arhelger / shutterstock.com

Hier erfahren Sie, wie lange der Streik bei der Post und DHL dieses Mal andauern wird.











Die Deutsche Post streikt heute, am 28. Januar 2025, für 24 Stunden. Der Streik begann am Dienstagmorgen und wird voraussichtlich bis Mittwochmorgen andauern. Die Gewerkschaft Verdi hat zu diesem vollschichtigen Warnstreik in Großstädten und größeren Städten in allen Bundesländern aufgerufen.