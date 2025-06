Nach den Osterferien ist vor den Pfingstferien. Genau 50 Tage nach Ostern wird Pfingsten gefeiert. Nach dem Pfingstmontag am 9. Juni 2025 haben die Pfingstferien für die Schüler in Baden-Württemberg am 10. Juni begonnen.

Damit gibt es Gelegenheit, sich vom Schulalltag zu erholen und die unterrichtsfreie Zeit, bei hoffentlich gutem Wetter, zu genießen. Die Ferien dauern vom Dienstag, 10. Juni bis zum Freitag, 20. Juni, bevor am 23. Juni wieder der Unterricht beginnt. Insgesamt sind es elf freie Werktage Tage, die für Erholung, Reisen oder gemeinsame Aktivitäten mit der Familie genutzt werden können.

Lesen Sie auch

Ab Montag, 23. Juni geht es für die Schüler dann in den letzten langen Unterrichtsblock vor den Sommerferien.

Fronleichnam liegt in den Pfingstferien

Die Pfingstferien orientieren sich am christlichen Fest Pfingsten, das dieses Jahr am Sonntag, den 8. Juni gefeiert wurde. In Baden-Württemberg haben damit auch die Ferien begonnen. Ein besonderer Vorteil: Innerhalb der Ferien liegt auch der gesetzliche Feiertag Fronleichnam am Donnerstag, 19. Juni (nur in Bundesländern mit katholischem Bevölkerungsanteil). Das gibt Familien mehr Möglichkeiten, ein verlängertes Wochenende zu planen oder die Ferienzeit für einen Kurzurlaub zu nutzen.

Pfingstferien 2025

Pfingsten fiel 2025 auf den 8. Juni, genau 50 Tage nach Ostern.

Die Pfingstferien in Baden-Württemberg dauern offiziell vom 10. bis 20. Juni 2025.

Der Unterricht beginnt wieder am 23. Juni 2025.

Fronleichnam am 19. Juni liegt mitten in den Ferien.

Während der Ferienzeit ist mit Reisestaus zu rechnen.

Der Berufsverkehr in Städten wie Stuttgart ist deutlich reduziert.

Die Sommerferien beginnen am 31. Juli und dauern bis 13. September 2025.

Weniger Berufsverkehr – mehr Ferienstaus

Auch wenn die Ferien gerade erst begonnen haben, sollten Reisende, die in den nächsten Tagen unterwegs sind, das erhöhte Verkehrsaufkommen auf den Straßen und in den Zügen berücksichtigen. Besonders zu Beginn der Ferien, aber auch gegen Ende und rund um Fronleichnam, ist mit Staus und vollen Verkehrsmitteln zu rechnen – vor allem im Fernverkehr, warnt der ADAC. In der Rush Hour rund um Städte wie Stuttgart ist dagegen auf vielen Strecken deutlich weniger los.

Nach den Pfingstferien steht für die Schüler in Baden-Württemberg noch ein längerer Schulabschnitt an, bevor am 31. Juli die Sommerferien beginnen. Diese dauern bis zum 13. September und markieren die längste unterrichtsfreie Zeit des Jahres.