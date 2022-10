1 Das 49-Euro-Ticket soll der Nachfolger des 9-Euro-Tickets werden. Foto: Leonid Andronov / shutterstock.com

Wie lange das 49-Euro-Ticket gültig ist, welche Verkehrsmittel damit genutzt werden dürfen und alle weiteren Infos zur Thematik erfahren Sie in diesem Artikel.















Mit dem günstigen 9-Euro-Ticket von Juni bis einschließlich August und dessen einfacher Nutzung wurde der öffentliche Nahverkehr für viele Bürger attraktiver. Nun soll es schon bald ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket geben. Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing soll dieses schon am 01. Januar 2023 eingeführt werden (1).

So lange soll das 49-€-Ticket gelten

Wie auch das 9-Euro-Ticket soll das Ticket 49 Euro monatlich kosten und bundesweit im Nahverkehr gelten. Außerdem soll es nur in digitaler Form als Abonnement angeboten werden, das jederzeit gekündigt werden kann.

49-Euro-Ticket noch nicht 100%ig umsetzbar

Bund und Länder haben sich zwar auf das 49-Euro-Ticket geeinigt, das Ganze muss aber noch offiziell vom Bundestag beschlossen und vom Bundesrat bestätigt werden. Der Bund stellt für die Finanzierung des Tickets jährlich 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Bundesländer fordern allerdings noch mehr, um das Klimaticket überhaupt zu ermöglichen. Dabei geht es um eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel (2).

Gültigkeit des 49-Euro-Tickets

Das 49-Euro-Ticket wird bundesweit in allen Regionalzügen des ÖPNV gelten. Linienbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Fähren (beispielsweise in Hamburg) gehören ebenso dazu wie alle Regionalzüge bundesweit in der 2. Klasse. Im ICE, IC, EC und Flixtrain wird das Ticket allerdings nicht gültig sein.