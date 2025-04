Drei Teilnehmer sind bekannt "Are You The One? Reality Stars in Love": Sandra Janina ist Kandidatin

Dieses Jahr geht "Are You The One? Reality Stars in Love" bereits in die fünfte Runde. Die ersten drei Kandidatinnen und Kandidaten der Kuppelshow stehen nun fest. Auch die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin Sandra Janina ist dabei.