Wie lange dauert die heutige Folge von "Germany's Next Topmodel"? Hier finden Sie die genaue Uhrzeit, wann die Show endet, sowie einen Überblick über die kommenden Episoden und die gesamte Staffel.

Die heutige Folge von "Germany's Next Topmodel" (Folge 15) am 10. April 2025 beginnt um 20:15 Uhr und endet um 23:10 Uhr.

Die Sendezeit variiert von Woche zu Woche, üblicherweise ist das Ende zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr.

Die nächsten Sendungen:

Folge 16: Donnerstag, 18. April 2025: 20:15 Uhr bis 23:05 Uhr

Folge 17: Donnerstag, 24. April 2025: 20:15 Uhr bis 23:00 Uhr

Wie lange geht die Staffel GNTM?

Die genaue Anzahl der Folgen der aktuellen "Germany's Next Topmodel"-Staffel ist noch nicht bekannt. In der Regel findet das Finale im Mai oder Juni statt.

Vorschau auf GNTM heute: Folge 13 am 27. März 2025

In der neuen Folge von "Germany’s Next Topmodel" treffen High Fashion und der Wilde Westen aufeinander. Beim großen Western-Walk müssen sich die Models bei Wind, Regen und rutschigem Boden beweisen – unter den Augen von Stargast Paris Jackson, die in der ersten Reihe sitzt.

Schauspieler Sebastian Ströbel („Die Bergretter“) bringt den Models zudem Schauspiel-Basics bei. Außerdem steht ein exklusives Dessous-Casting für Intimissimi an – mit dabei: Leni Klum.