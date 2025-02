1 Verdi hat die Beschäftigten der Post zu einem Warnstreik aufgerufen. Foto: dpa/Martin Schutt

Bei der Deutschen Post wird in dieser Woche gestreikt – deshalb lassen Briefe auf sich warten. Wie lange dauert der Streik?











Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird bei der Deutschen Post gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat bereits am Dienstag zur Arbeitsniederlegung in den sogenannten Briefzentren aufgerufen. Der Streikaufruft galt für den ganzen Tag, „vollschichtig“ und auch bundesweit, hieß es in einer Pressemitteilung.