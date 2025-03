Laut einer offiziellen Mitteilung von Microsoft wird Skype am 5. Mai 2025 endgültig eingestellt. Bis zu diesem Datum können Nutzer die App weiterhin verwenden – sowohl die kostenlose Version als auch kostenpflichtige Funktionen wie Anrufe ins Festnetz oder zu Mobilnummern. Nach dem 5. Mai 2025 ist Skype nicht mehr verfügbar. Das gilt sowohl für die Desktop-Version als auch für die mobilen Apps. Kunden mit bestehenden Abonnements oder vorhandenem Guthaben können die kostenpflichtigen Dienste weiterhin nutzen – entweder bis das aktuelle Abonnement endet oder das Guthaben vollständig verbraucht ist. Dafür bleibt die Wähltastatur sowohl im Skype-Onlineportal als auch in Microsoft Teams Free verfügbar. Ein Export der Skype-Daten steht Usern bis Januar 2026 zur Verfügung. Erweiterten Support liefert Microsoft für Skype-Business-Server bis zum 14. Oktober 2025.

Was passiert mit meinem Skype-Konto nach dem Aus?

Wer Skype bisher regelmäßig genutzt hat, steht nicht plötzlich ohne Chatverläufe oder Kontakte da. Microsoft empfiehlt den Wechsel zu Microsoft Teams Free. Der Vorteil: Chats und Kontakte werden automatisch übernommen, wenn man sich mit seinem Skype-Login in Teams anmeldet. Der Übergang soll laut Microsoft weniger als eine Minute dauern.

Wichtig zu wissen: Nicht alle Daten werden migriert. Private Konversationen, Chats mit Teams-Geschäftskonten sowie Bot-Nachrichten werden nicht übernommen.

Über 20 Jahre Skype

Skype wurde 2003 von den Unternehmern Niklas Zennström und Janus Friis gegründet und machte es erstmals möglich, kostenlos Sprach- und Videoanrufe über das Internet zu führen – besonders für internationale Gespräche eine Revolution. 2011 übernahm Microsoft den Dienst für 8,5 Milliarden US-Dollar und integrierte ihn in Windows und Office. Doch mit der Einführung von Microsoft Teams 2017 und der zunehmenden Konkurrenz durch Zoom und WhatsApp verlor Skype stark an Bedeutung. Während der Corona-Pandemie setzten viele Unternehmen auf Teams, was Skypes Niedergang weiter beschleunigte.

