1 Wie lange dauert es, bis das Geld auf dem Konto ist? Foto: fizkes / shutterstock.com

Wer mit einer Steuerrückzahlung rechnet, will das Geld natürlich so schnell wie möglich auf dem Konto haben. Doch wie lange braucht das Finanzamt für die Bearbeitung der Steuererklärung?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Als Faustformel kann man sich merken: Mit der Steuerrückerstattung kann man frühestens einen Monat, spätestens aber 6 Monate nach Abgabe der Steuererklärung rechnen. In Einzelfällen kann der Prozess aber auch kürzer oder länger dauern. Wie viel Zeit die Bearbeitung individueller Steuererklärungen in Anspruch nimmt, ist dabei schwer zu sagen. Denn je nach Bundesland, zuständigem Finanzamt sowie Umfang und Komplexität der Steuererklärung kann die Bearbeitungszeit variieren. Zudem können bei sehr komplexen Sachverhalten Rückfragen seitens der Finanzämter aufkommen oder es müssen Belege nachgereicht werden. In beiden Fällen würde sich eine eventuelle Steuerrückerstattung verzögern. Auch Anhörungen oder Erörterungen zur Steuererklärung können den Prozess verlangsamen.

Nach 6 Monaten keine Rückmeldung

Sollte man nach 6 Monaten keinerlei Rückmeldung vom zuständigen Finanzamt erhalten haben, sollte man selbst aktiv werden und nachfragen. Wird das Finanzamt dann immer noch nicht tätig, kann laut der Vereinigten Lohnsteuerhilfe (VLH) ein Untätigkeitseinspruch eingelegt werden. Dieser wird schriftlich eingereicht und sollte neben der Steuernummer die Kontaktdaten sowie das Abgabedatum der Steuererklärung beinhalten. Zudem sollte darin die schnelle Bearbeitung der eigenen Angelegenheit eingefordert werden. Musterbriefe für den Untätigkeitsanspruch kann man im Internet herunterladen. Ein solcher Untätigkeitsanspruch ist allerdings nur möglich, wenn die Steuererklärung freiwillig abgeben wurde. Bei einer Pflichtveranlagung kann das Verfahren nicht angewendet werden. Sollte auch nach einem Untätigkeitseinspruch keine Reaktion erfolgen, kann laut VLH sechs Monate nach dem Einspruch eine Untätigkeitsklage als letztes Mittel angewandt werden.

Passend dazu: Unterschied zwischen Steuer-ID und Steuernummer

Kann man die Bearbeitung beschleunigen?

Aktiv lässt sich die Bearbeitungsdauer der Steuererklärung nicht beschleunigen. Wer jedoch früh abgibt, bekommt nach Angaben des Bunds der Steuerzahler den Steuerbescheid schneller zurück. Grund dafür ist, dass die Steuererklärungen grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangsdatums beim Finanzamt bearbeitet werden. Die elektronische Abgabe der Steuererklärung kann zwar die Bearbeitungszeit etwas verkürzen, da die Daten nicht erneut ausgefüllt werden müssen, allerdings ändert sich an der Bearbeitungsreihenfolge dadurch nichts. Auch hier wird nach dem Eingangsdatum vorgegangen.