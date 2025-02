1 Die Deutsche Post ist eine Marke der DHL-Gruppe. Foto: dpa/Wolf von Dewitz

Mitarbeiter von Paketzentren haben ihre Arbeit niedergelegt. Was die Gründe sind – und wie lange Briefe und Pakete nun auf sich warten lassen.











Link kopiert



Die Gewerkschaft ver.di hat in der Auseinandersetzung mit der Deutschen Post auf weitere Warnstreiks gesetzt. Alle Paketzentren sowie einige Briefzentren in Baden-Württemberg wurden ab den Spätschichten des Dienstags zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Diese dauerten bis Mittwochmorgen an.