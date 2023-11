1 Die Aktion erstreckt sich weit über den Black Friday hinaus. Foto: Sergei Elagin / shutterstock.com

Der Black Friday fällt stets auf den vierten Freitag im November. Doch Amazon verlängert die Rabattaktion.











Wer zum Black Friday ein Schnäppchen bei Amazon machen will, hat dafür in diesem Jahr ganze 10 Tage Zeit. Die Aktion läuft vom 17.11. ab 0:00 Uhr bis zum 27.11. um 23:59 Uhr. Die Angebote erstrecken sich auf ausgewählte Produkte aus sämtlichen Kategorien des Online-Händlers. Sie erkennen die Angebote an dem roten Hinweis „Black Friday“.