In der Nacht vom 9. auf den 10.02.2025 findet der Super Bowl statt. Doch wie lange dauert so ein Football Spiel mit Pausen und wie lange geht die Halbzeitshow? Wir haben alle Infos für Sie zusammengefasst.











American Football wird auch in Deutschland immer beliebter. Im letzten Jahr war auch das Interesse am Super Bowl riesig. Kein Wunder: Das Finale der amerikanischen NFL – der National Football League – ist ein wahres Spektakel, das nicht nur aus sportlicher Sicht begeistert, sondern auch mit einer spektakulären Halbzeitshow punkten kann. In Europa stehen Fans aber vor einer besonderen Herausforderung, denn wegen der Zeitverschiebung muss man sich für den Super Bowl die Nacht um die Ohren schlagen.