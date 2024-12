Wie krank sind Zucht-Lachse für den Supermarkt?

1 So leben Lachse in Freiheit: Buckellachse (Oncorhynchus gorbuscha) schwimmen dicht gedrängt einen Fluss im Prince William Sound in Alaska hoch. Foto: Imago/Imagebroker

Foodwatch fordert ein Verkaufsverbot für Lachs aus Norwegen. Die kommerzielle Zucht würde unnötiges Tierleid verursachen und der Umwelt schaden. Wie schlimm ist das Problem?











Link kopiert



Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat einen Verkaufsstopp von Lachs aus Norwegen in Deutschland gefordert. Supermärkte sollten diesen nicht mehr anbieten, weil die Lachszucht in dem skandinavischen Land „enormes Tierleid und Umweltschäden“ verursache, hat Foodwatch in Berlin am Mittwoch (4. Dezember) mitgeteilt. Laut einer Studie von Foodwatch stirbt jeder vierte junge Lachs bereits während der Aufzucht.