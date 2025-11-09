Wie Kendall Jenner und Co.: Die schönsten Looks mit Loafers für den Herbst

Der Herbst-Trend, der alles vereint: Loafer machen jedes Outfit lässiger und cooler. Sie passen zu Röcken, Kleidern und Denim. Stars wie Kendall Jenner zeigen, wie man sie perfekt kombiniert.

Loafer waren schon immer ein Klassiker: Sie sind Trend-Schuh und Komfort-Held in einem. Ursprünglich inspiriert von Mokassins und später als praktische Arbeitsschuhe gedacht, wurden sie in den 1930ern mit dem Penny Loafer von G.H. Bass endgültig salonfähig. Diesen Herbst avancieren die Schuhe endgültig zum Trendschuh schlechthin.

Während Stiefel oft schwer und mächtig wirken, bringen Loafer Leichtigkeit, Komfort und einen Hauch "Model Off-Duty"-Coolness in jedes Outfit. Stars wie Kendall Jenner und Gigi Hadid greifen längst lieber zu Slip-ons als zu klobigen Boots - und beweisen damit, wie vielseitig dieser Schuhtrend sein kann.

Loafer machen nahezu alles mit: Röcke, Kleider, weite Denim-Silhouetten, Strick und sogar funktionale Layering-Looks. Sie funktionieren mit dünnen Strümpfen im Spätsommer genauso wie mit wärmenden Socken, sobald die Temperaturen sinken. Und sie verleihen auch einfachen Looks sofort eine gewisse Raffinesse. Wer also mehr will als Alltagskomfort - ohne sich in High Heels zu quälen -, findet in Loafern den idealen Saisonbegleiter.

Casual Prep

Einer der stärksten Looks der Saison beginnt mit einem schlichten Midirock, der im Herbst wie eine kleine Farbtherapie wirkt. Kendall Jenner zeigt vor, wie gut ein solcher Rock mit einem lässigen Crewneck-Pullover zusammengeht. Die Loafer verleihen dem Outfit den perfekten Kontrast aus Tradition und Coolness. Ergänzt man den Look mit einer schlichten Baseballcap oder einem soften Shopper, wirkt das Ganze nie überstylt, sondern genau richtig - einfach, komfortabel und modern.

Jenner zeigt zudem eines der wichtigsten Style-Statements rund um Loafer, das lange als Fashion-Tabu galt: Weiße Rippstrümpfe oder sportliche Tennissocken geben dem klassischen Schuh einen modernen Twist. Sie bilden einen bewussten Stilbruch zu eleganten Materialien wie Lack- oder Glattleder und bringen gleichzeitig Licht ins Outfit. Wer gern ein bisschen modische Nonchalance versprüht, kombiniert weiße Socken mit verkürzten Hosen oder Midiröcken, damit sie richtig zur Geltung kommen.

Mut zur Farbe!

Während viele Herbsttrends auf Braun und Schwarz setzen, beweisen einige Fashion-Girls, dass kräftige Farben und Prints auch in der kalten Jahreszeit ihren Platz haben. Influencerinnen wie Francesca Perks kombinieren Loafers mit mehrfarbigen Zweiteilern, bunten Kleidern oder gemusterten Strickteilen. Besonders wichtig dabei sind die Socken: Ob buttergelb, gestreift oder gerippt - sie werden bewusst gezeigt und sorgen für einen modischen Aha-Moment. So entsteht ein verspielter, aber niemals kindlicher Look, der gute Laune in graue Herbsttage bringt.

Preppy und Proper

Der Preppy-Trend ist zurück - und Loafer sind sein Herzstück. Ein Polokleid oder ein feines Strickkleid bildet die Basis für einen femininen Style, der angenehm unkompliziert ist. Dazu ein lockerer Cardigan oder eine Varsity-Jacke, und der Look wirkt sofort nach "Elite-Uni an der Ostküste". Ob sleek glänzende Penny Loafers oder modisch-markante Plateausohlen, es verändert die Stimmung: elegant-klassisch oder urban-selbstbewusst. Die Loafer sorgen dafür, dass der Stil nie steif wirkt, sondern zeitgemäß und zugänglich bleibt.

Minimal und Cool

Für Tage, an denen man schnell los muss und trotzdem gut aussehen will, ist der Denim-Look die ideale Lösung. Eine gut sitzende Jeans, ein T-Shirt, ein Pullover, eine etwas zu große Jacke - und dazu schlichte Loafer: fertig ist ein Look, der mühelos wirkt und dennoch Stil beweist. Der Schuh übernimmt hier die Rolle des Chic-Boosters, der die Lässigkeit des Outfits abfedert und erwachsener wirken lässt. Gerade in Kombination mit Oversized-Cuts beweist der Loafer, dass er nicht nur brav und "preppy" kann, sondern auch Streetstyle.

Gemütliche Erdtöne

Wenn die Luft kühler wird, wird unser Kleiderschrank flauschiger. Cardigans, Strickröcke, Wollmäntel - Herbsttexturen setzen immer auf Tiefe. Loafer in Cognac, Schokobraun oder Schwarz greifen diese Wärme auf und verbinden sich perfekt mit Naturfarben wie Creme, Karamell oder Olivgrün. Dadurch wirkt das Outfit harmonisch und elegant, ohne sich aufzudrängen. Eine Tote-Bag und dezenter Goldschmuck machen das Ensemble komplett - der ideale Look für Büro und Brunch gleichermaßen.

Schuluniform-Chic

Keine Jahreszeit liebt Karomuster so sehr wie der Herbst. Ob Minirock mit Kniestrümpfen oder Midi-Variante mit Strumpfhose - Karos bringen Struktur und Tradition ins Outfit, und Loafer verstärken genau diese klassische Note. Eine Bluse mit leichtem Volumen am Ärmel oder ein weicher Pullunder darüber verleiht dem Look einen Hauch Nostalgie. Doch statt uniform zu wirken, entsteht ein moderner, mutiger Stil, der das Spiel zwischen "brav" und "bold" perfekt beherrscht.