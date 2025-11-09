Wie Kendall Jenner und Co.: Die schönsten Looks mit Loafers für den Herbst

Der Herbst-Trend, der alles vereint: Loafer machen jedes Outfit lässiger und cooler. Sie passen zu Röcken, Kleidern und Denim. Stars wie Kendall Jenner zeigen, wie man sie perfekt kombiniert.
Loafer waren schon immer ein Klassiker: Sie sind Trend-Schuh und Komfort-Held in einem. Ursprünglich inspiriert von Mokassins und später als praktische Arbeitsschuhe gedacht, wurden sie in den 1930ern mit dem Penny Loafer von G.H. Bass endgültig salonfähig. Diesen Herbst avancieren die Schuhe endgültig zum Trendschuh schlechthin.