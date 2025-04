1 Katy Perry hebt mit Blue Origin ins All ab. Wann startet die Rakete? Wo kann man den Flug im Livestream sehen? Alle Infos zur Uhrzeit und Übertragung. Foto: AP

Heute startet der Flug von Katy Perry ins All. Wann genau der Flug startet, wo man sich diesen live anschauen kann und wer noch in der ausschließlich weiblichen Crew mit dabei ist.











Wann startet Katy Perrys Flug ins All?

Heute hebt die Pop-Ikone Katy Perry gemeinsam mit fünf weiteren Frauen zu einem historischen Flug ins All ab – an Bord einer Rakete von Blue Origin. Der suborbitale Raumflug mit dem Namen NS-31 ist der erste bemannte Blue-Origin-Flug mit einer rein weiblichen Crew in der Geschichte des Unternehmens. Doch wie kann man den Flug live verfolgen?

Die Blue-Origin-Rakete New Shepard soll heute um 15:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MESZ) vom privaten Startplatz Launch Site One in West-Texas abheben. Dann öffnet sich das Startfenster. Je nach Wetterlage kann sich der Start dann natürlich verschieben. Die Mission selbst wird rund 11 Minuten dauern – genug Zeit, um einige Minuten Schwerelosigkeit zu erleben und einen atemberaubenden Blick auf die Erde zu werfen.