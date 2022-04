1 Schlange stehen in der Ludwigsburger Kirchstraße für die Einkaufsgutscheine im Pop-up-Store. Foto: privat/Innenstadtverein Ludwigsburg

Der Innenstadtverein und die Stadt Ludwigsburg sind happy: Ihre Treuebonus-Aktion löste einen bei den Kunden einen regelrechten Ansturm aus, teils standen sie Schlange, um an die gesponserten Gutscheine zu kommen.















Einen regelrechten Run auf seine von der Stadt gesponserte Ludwigsburg-Gutschein-Aktion vermeldet der Innenstadtverein Luis. Dank dieser Aktion hätten innerhalb von nur fünf Tagen 125 000 Euro an Kaufkraft für die beteiligten Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister gewonnen werden können, berichtet Citymanager Markus Fischer. Teils standen die Kunden Schlange, um sich die Gutscheine zu sichern. Beim Kauf eines solchen Gutscheins in Höhe von 20 Euro legte die Stadt fünf Euro obendrauf – als Treuebonus. In 20-Euro-Schritten war der Kauf von Gutscheinen bis zu 100 Euro möglich, so dass es in diesem Fall 25 Euro als Geschenk gab. „Die Kunden haben sich einerseits gefreut, dass die Stadt so etwas ermöglicht und sich so großzügig zeigt, andererseits ist es vielen auch einfach klar, dass es nach der schlimmen Corona-Zeit wichtig ist, die Innenstadt weiterhin zu unterstützen. Die Folgen sind ja lange noch nicht vorbei“, sagt Fischer.

„Wir wollten die Aktion so fair wie möglich gestalten“

Für die Aktion hatte Luis einen Pop-up-Store in der Kirchstraße geöffnet, außerdem gab es einen Online-Shop. Im Pop-up-Store war ein Einkauf pro Person möglich, online ein Kauf pro Haushalt. „Wir wollten die Aktion so fair wie möglich gestalten“, erklärt Fischer. Weil der Treuebonus bis Ende Juli eingelöst werden müsse, seien auch die Online-Käufer bald zum Einkaufen oder Genießen in die Stadt zu erwarten. Inzwischen könnten die Ludwigsburg-Gutscheine und die Treueboni aber auch bei immer mehr Geschäften oder Dienstleistern digital eingelöst werden, wovon viele Kunden direkt nach dem Kauf Gebrauch gemacht hätten. Nicht nur Luis-Mitglieder, sondern jeder Akteur, der sich beim Innenstadtverein als Akzeptanzstelle anmelde, könne sich beteiligen.

Seit Beginn der Pandemie seien Ludwigsburg-Gutscheine im Wert von 1,3 Millionen Euro verkauft worden, berichtet Fischer über die erfolgreiche Geschäftsankurbelungs-Idee zur Krisenbewältigung, die auch Oberbürgermeister Matthias Knecht als „vollen Erfolg“ wertet.