Wie in This is Us: Milo Ventimiglias Haus ist abgebrannt

Wenn das Leben die Kunst nachahmt: "This is Us"-Star Milo Ventimiglia hat bei den Bränden in Kalifornien sein Haus verloren - eine erschreckende Ähnlichkeit zu seiner Serienfigur. Zudem steht der Schauspieler kurz vor der Geburt seines ersten Kindes.

Es ist eine unheimliche Parallele zu seiner Serienfigur aus "This is Us - Das ist das Leben": Schauspielstar Milo Ventimiglia (47) ist einer der vielen Prominenten, die bei den Waldbränden in und um Los Angeles ihr Haus verloren haben - und das nur wenige Tage vor der Geburt seines ersten Kindes. Der Schauspieler besuchte die Ruine seines Hauses gemeinsam mit dem US-Nachrichtensender "CBS News".

Dass das Haus niedergebrannt ist, sei keine Überraschung. Es mit den eigenen Augen zu sehen, mache es aber zur Realität, sagte er dem Sender. "Man beginnt, an all die Erinnerungen an verschiedenen Teilen im Haus zu denken, dann sieht man die Häuser seiner Nachbarn und alles in der Umgebung, und es bricht einem einfach das Herz", fügte der 47-Jährige hinzu.

Ventimiglia und seine schwangere Ehefrau Jarah Mariano (41) hatten ihr Zuhause am Dienstag (7. Januar) nach Beginn der Brände evakuiert. Über Sicherheitskameras konnten sie beobachten, wie die Flammen des Waldbrandes ihr Haus in der Gegend Malibu, die neben Pacific Palisades am schwersten betroffen ist, zerstörten. Das Paar habe alles eingepackt, was ihnen einfiel, aber essenzielle Dinge wie das Kinderbett zurückgelassen.

Erschreckende Parallele zu Serienfigur Jack Pearson

"Es ist mir nicht entgangen, dass das Leben die Kunst nachahmt", sagte Ventimiglia dem Sender CBS und meint damit die erschreckende Ähnlichkeit seiner Realität zu einer seiner berühmtesten Rollen: In der Serie "This is Us" stirbt seine Figur Jack Pearson an einer Rauchvergiftung, nachdem sein Haus niederbrennt.

Bereits seit den Dreharbeiten zur Serie setzte sich Ventimiglia für den Brandschutz ein und will sich nun vermehrt auf Waldbrände fokussieren. Er denke bereits darüber nach, wie er seiner Gemeinde und anderen helfen könne.

"Werden es irgendwie schaffen"

Ihm sei nun vor allem wichtig, dass er - im Gegensatz zu seiner Serienfigur - und seine Liebsten am Leben sind. "Wir haben gute Freunde und gute Menschen, mit denen wir arbeiten, und wir werden es irgendwie schaffen. Ehefrau, Baby und Hund sind das Wichtigste", so der Schauspieler.

Milo Ventimiglia, der vor allem durch seine Rolle in der Fernsehserie "Gilmore Girls" bekannt wurde, und seine Ehefrau gaben im September 2024 bekannt, dass sie erstmals Eltern werden. Das Baby dürfte in den kommenden Tagen zur Welt kommen. Sie sind seit 2023 verheiratet.