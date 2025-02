Baden-Württembergs Justizministerin: Geld für die Ausreise? Gentges liebäugelt mit Dänemarks harter Asylpolitik

1 Marion Gentges (CDU) will mehr gegen illegale Migration tun. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die baden-württembergische Justizministerin will Teile des dänischen Asylsystems kopieren. Abgelehnte Asylbewerber könnten dann Geld für die Ausreise bekommen. Zuvor könnten aber ihre Wertgegenstände beschlagnahmt werden.











Link kopiert



Landesjustizministerin Marion Gentges plädiert dafür, das deutsche Asylsystem in manchen Punkten grundlegend neu zu gestalten. Mit Blick auf das in Dänemark verfolgte Modell will die für Migration zuständige CDU-Politikerin prüfen lassen, ob der Rechtsweg bei einem abgelehnten Bescheid verkürzt werden kann.