Wie Hubert Fella: Diese Stars folgten ihren Partnern ins Dschungelcamp

Acht Jahre nach Ehemann Matthias Mangiapane wagt sich Hubert Fella ins RTL-Dschungelcamp. Damit gehören sie zur Riege der (Ex-)Paare, bei denen beide Partner einmal das Abenteuer wagten.

Zwölf mehr oder weniger bekannte Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 (ab 23. Januar, 20:15 Uhr, RTL und RTL+). Mit dabei ist auch der TV-Produkttester Hubert Fella (58), der damit in die Fußstapfen seines Mannes tritt. Auch andere Promis wagten sich schon nach ihren Partnern zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Hubert Fella und Matthias Mangiapne Ob "Hot oder Schrott - Die Allestester" oder "Das Sommerhaus der Stars": Hubert Fella und Matthias Mangiapane (42) sind als TV-Stars bekannt und stehen häufig zusammen vor der Kamera. In Sachen Dschungel legte Mangiapane 2018 vor. Dort belegte er den fünften Platz. Im selben Jahr heiratete das Reality-Paar auf Schloss Engers. Natürlich ließen sie sich auch dabei von den Kameras begleiten, für die sechsteilige VOX-Doku-Soap "Hubert & Matthias - Die Hochzeit".

Edith und Eric Stehfest

Sängerin Edith Stehfest (31) zog 2025 ins Dschungelcamp und schaffte es auf den fünften Platz. Damit war sie nicht ganz so erfolgreich wie ihr Mann Eric Stehfest (36), der 2022 den zweiten Platz belegte. Während sich das Paar im Zuge der Dreharbeiten noch als starke Einheit präsentierte - er verteidigte etwa Ediths umstrittenes Verhalten im Lager in diversen Interviews -, gab es nur wenige Monate später den Schock: Die Stehfests verkündeten Ende September 2025 ihre Trennung. Sie hatten 2015 geheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

Verena Kerth und Marc Terenzi

2023 trat TV-Star Verena Kerth (44) in der 16. Staffel an, um es ihrem damaligen Partner Marc Terenzi (47) gleich zu tun. Der Sänger hatte 2017 die Dschungelkrone geholt. Doch Kerth konnte seinen Erfolg nicht wiederholen und wurde als Erste rausgewählt. Dafür gab es direkt nach dem Auszug einen privaten Trost für sie: Terenzi machte ihr einen Antrag. Das Liebesglück hielt jedoch nicht. Im Juli 2024 bestätigte Kerth die Trennung.

Jasmin und Willi Herren

Sängerin Jasmin Herren (47) saß 2022 wie einst ihr Mann Willi Herren (1975-2021) am TV-Lagerfeuer. Die Sängerin war Ersatzkandidatin für Christin Okpara und wurde Neunte. Das Paar hatte 2018 geheiratet und war zusammen im "Sommerhaus der Stars" sowie "Temptation Island VIP". Kurz nach der Trennung im März 2021 starb Willi Herren im Alter von 45 Jahren. Der Schauspieler war bereits in der zweiten Dschungel-Staffel 2004 dabei, wo er es auf den dritten Platz schaffte.

Daniela und Jens Büchner

Auch Daniela "Danni" Büchner (47) folgte ihrem verstorbenen Mann Jens Büchner (1969-2018) in den Dschungel. Eigentlich sollte sie schon 2019 teilnehmen, verschob es aber wegen seines Todes um ein Jahr. Schließlich belegte sie 2020 den dritten Platz und ebnete damit den Weg für weitere Formate. Mallorca-Auswanderer Jens Büchner war 2017 Sechster geworden. Er starb im November 2018 an den Folgen von Lungenkrebs.