Wie Hubert Fella: Diese Stars folgten ihren Partnern ins Dschungelcamp

Acht Jahre nach Ehemann Matthias Mangiapane wagt sich Hubert Fella ins RTL-Dschungelcamp. Damit gehören sie zur Riege der (Ex-)Paare, bei denen beide Partner einmal das Abenteuer wagten.
Zwölf mehr oder weniger bekannte Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 (ab 23. Januar, 20:15 Uhr, RTL und RTL+). Mit dabei ist auch der TV-Produkttester Hubert Fella (58), der damit in die Fußstapfen seines Mannes tritt. Auch andere Promis wagten sich schon nach ihren Partnern zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".