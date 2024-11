Wie hoch ist der Mindestlohn 2025?

1 Der Mindestlohn steigt auch von 2024 auf 2025. Foto: ZGS/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Ab Januar 2025 steigt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland weiter. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergeben sich wichtige Änderungen - von der Anpassung der Minijob-Grenze bis hin zum höheren Mindestlohn in der Pflege.











Link kopiert



Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland steigt zum 1. Januar 2025 um 3,3 Prozent auf ein neues Niveau, nachdem seit Januar 2024 ein Satz von 12,41 Euro galt. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit in der Spitzengruppe - hinter Luxemburg mit 14,63 Euro und den Niederlanden mit 13,27 Euro, aber vor Frankreich mit 11,60 Euro. Ab dem neuen Jahr werden in Deutschland 12,82 Euro pro Stunde bezahlt.

Für Arbeitgeber bedeutet die Erhöhung zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Sie müssen prüfen, ob bestehende Arbeitsverträge anzupassen sind. Bei Verstößen gegen den Mindestlohn drohen Bußgelder bis zu 500.000 Euro sowie Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen. Lesen Sie auch

Mindestlohn und Minijob Besonders wichtig sind die Auswirkungen des Mindestlohns auf Minijobs: Die Entgeltgrenze steigt parallel zum Mindestlohn auf 556 Euro monatlich (bisher 538 Euro). Minijobber dürfen weiterhin maximal 43 Stunden pro Monat arbeiten. Ausgenommen von dieser Grenze sind nicht regelmäßige Einmalzahlungen wie Prämien oder Sonderzahlungen. Höherer Mindestlohn in der Pflege In der Pflegebranche gelten besondere Regelungen mit höheren Mindestlöhnen. Ab Juli 2025 staffeln sich diese wie folgt:

Pflegehilfskräfte: 16,10 Euro

Qualifizierte Pflegehilfskräfte: 17,35 Euro

Pflegefachkräfte: 20,50 Euro Ausnahmen vom Mindestlohn Jugendliche unter 18 Jahren ohne Berufsausbildung

Jugendliche Teilnehmer an einer Einstiegsqualifizierung

Auszubildende (jedoch seit 2020 mit Mindestausbildungsvergütung)

Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung

Pflichtpraktikanten während schulischer oder hochschulischer Ausbildung

Ehrenamtlich Tätige Mindestlohn seit 2015 in Deutschland Januar 2015: 8,50 Euro

Januar 2017: 8,84 Euro

Januar 2019: 9,19 Euro

Januar 2020: 9,35 Euro

Januar 2021: 9,50 Euro

Juli 2021: 9,60 Euro

Januar 2022: 9,82 Euro

Juli 2022: 10,45 Euro

Oktober 2022: 12,00 Euro

Januar 2024: 12,41 Euro Die Erhöhung des Mindestlohns soll vor allem Geringverdiener vor Altersarmut schützen und faire Löhne sicherstellen. Für Unternehmen bedeutet das allerdings steigende Personalkosten, die sie in ihrer Kalkulation berücksichtigen müssen. Der Mindestlohn ist für alle Bundesländer einheitlich – in Stuttgart genau so viel wie in Erfurt.