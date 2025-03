Heute ist Fastnachtsdienstag – der letzte Tag der närrischen Zeit vor Aschermittwoch. In vielen Regionen Deutschlands wird der Tag traditionell gefeiert, besonders in den Karnevalshochburgen am Rhein oder in süddeutschen Fasnet-Regionen wie Schwaben und Baden. Doch was bedeutet das für den Einzelhandel? Haben die Geschäfte heute normal geöffnet oder gelten verkürzte Öffnungszeiten?

Keine bundesweite Regelung für Fastnachtsdienstag

Fastnachtsdienstag ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag. Das bedeutet, dass Geschäfte grundsätzlich wie an jedem normalen Werktag geöffnet haben dürfen. In den meisten Bundesländern gibt es daher keine besonderen Einschränkungen – Supermärkte, Bäckereien und andere Läden haben in der Regel bis zum Abend geöffnet, wie es auch an einem gewöhnlichen Dienstag der Fall wäre. In einigen Städten und Gemeinden kann es vorkommen, dass Läden bereits am Nachmittag dicht machen, damit Mitarbeitende mitfeiern können. Vor allem in den Fastnachtshochburgen.

Große Supermarktketten oder Einkaufszentren orientieren sich jedoch in der Regel an den üblichen Öffnungszeiten. Wer heute also noch schnell einkaufen möchte, wird in den meisten Orten keine Probleme haben. Auch in Karnevalsstädten bleiben die Filialen größerer Handelsketten meist bis in die Abendstunden geöffnet.

Ob ein Geschäft am Fastnachtsdienstag früher schließt, entscheidet letztlich der Inhaber oder die Filialleitung selbst. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte daher die Website des jeweiligen Geschäfts oder die Social-Media-Kanäle checken. In kleineren Städten und Gemeinden wird dies oft kurzfristig bekanntgegeben.

Fazit

Kurz gesagt: In den meisten Regionen haben die Geschäfte heute wie gewohnt geöffnet. In traditionellen Fasnachts- oder Karnevalsgebieten kann es dagegen vorkommen, dass Läden früher schließen. Wer plant, am Nachmittag oder Abend noch einzukaufen, sollte im Zweifel vorher online prüfen, ob der gewünschte Laden tatsächlich geöffnet hat.

